Bắt kẻ làm giả giấy tờ rút 50 triệu đồng tại ngân hàng

Ngày 9.2, Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Sơn làm giả giấy tờ rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người khác.



Đối tượng Sơn bị bắt giữ. Ảnh: CA.



Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị D. (sinh năm 1997, trú tại phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn về việc bị một khách hàng làm giả giấy tờ rút tiền của người khác.



Cụ thể, khi đang làm việc, một khách hàng đến xuất trình CMND và chữ kí của N.H.V, trú tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh thấy phù hợp thì chị D. hoàn tất lệnh rút 50 triệu đồng rồi giao tiền cho đối tượng.



Nhận được tiền, đối tượng đã rời đi nhanh chóng. Do nghi vấn nên chị D. đã xác minh lại thông tin qua chủ tài khoản và biết đã bị nam thanh niên kia sử dụng giấy tờ giả để lừa rút tiền.



Ngay khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với công an xã Kỳ Châu kịp thời điều tra, xác định Nguyễn Tiến Sơn (sinh năm 1988, trú tại thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là người đã thực hiện hành vi phạm tội trên.



Tại cơ quan điều tra, Sơn khai do bản thân thiếu tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, thời gian trước đây quen và biết anh V. thường xuyên có tiền trong tài khoản nên đã làm giả CMND, giả mạo chữ ký anh V. để rút tiền trong tài khoản của anh này.



Chỉ với 1 triệu đồng, Sơn đã lên mạng làm giả chứng minh nhân dân của anh V. rồi đến quầy giao dịch của ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được Sơn dùng để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-ke-lam-gia-giay-to-rut-50-trieu-dong-tai-ngan-hang-879179.ldo



Theo TRẦN TUẤN (LĐO)