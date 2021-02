Bắt Giám đốc Công ty bất động sản Diamond Land lừa đảo

Trưa 3.2, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Bình, Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Diamond Land ở TP.Phan Thiết.



Bị can Nguyễn Quang Bình (ảnh nhỏ) bị bắt tạm giam trưa 3.2. Trụ sở công ty TNHH địa ốc Diamond Land do Nguyễn Quang Bình làm Giám đốc đã đóng cửa ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã thực hiện các quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quyết định khởi tố bị can và bắt bị can Nguyễn Quang Bình để tạm giam theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các quyết định của Cơ quan CSĐT đã được Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn trong sáng cùng ngày.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, quê xã Hàm Hiệp, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) là Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Diamond Land, có địa chỉ tại 110 - 112 Lê Trọng Tấn, P. Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định, bị can Nguyễn Quang Bình đã tự ý lập các dự án bất động sản để phân lô, bán nền trên diện tích đất chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm dự án.

Đặc biệt, Bình đã lừa đảo của nhiều người theo hình thức đã bán một lô đất, rồi lại lấy sổ đất của khách hàng đi thế chấp, hoặc bán lần nữa để thu lợi bất chính. Tổng số tiền mà bị can này lừa đảo của khách hàng lên đến nhiều tỉ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, trong quá trình điều tra, Bình đã khắc phục trả lại được một phần số tiền đã lừa của khách hàng. Hiện nay số tiền mà bị can chiếm đoạt của người mua đất nền vẫn lên đến nhiều tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã thực hiện việc khám xét nơi làm việc của bị can Bình và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan của vụ án.

Theo Quế Hà (TNO)