Ayun Pa: Không chấp hành cách ly tại nhà, 1 người bị xử phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Ngày 25-2, ông Nguyễn Trường Sơn-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã ký quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà N.H'L. (SN 2001, trú tại buôn Phu Ma Nher 2, xã Ia Rtô) về hành vi trốn tránh, không chấp hành biện pháp cách ly tại nhà để phòng-chống dịch Covid-19.





Ý thức của người dân đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng-chống dịch. Ảnh: Vũ Chi

Trước đó, ngày 30-1, Công an xã Ia Rtô nhận được tin báo của người dân về việc bà N.H’L. có quyết định cách ly y tế tại nhà nhưng không chấp hành mà đi ra khỏi nhà, tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè. Công an xã đã phối hợp với lực lượng y tế tiến hành kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm trên của bà H’L.



Ngay sau đó, Công an xã Ia Rtô đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H’L. về hành vi vi phạm trên.

VŨ CHI