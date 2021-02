Án mạng ở chợ Phan Rí Cửa, Bình Thuận: Chết oan vì 'ngủ nhầm võng'

Rạng sáng nay 8.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra bên trong chợ Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong).



Người đàn ông chết oan vì đối tượng ngáo đá lên cơn nhìn nhầm người

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng bên trong chợ Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, đêm 7.1 - Ảnh: H.L



Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra từ ngày 7.2 bên trong khu chợ ở thị trấn Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong, Bình Thuận).



Trước đó, Võ Văn Hải (30 tuổi, ngụ TT.Phan Rí Cửa) có xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong khu vực chợ Phan Rí Cửa. Hải thường mắc võng nằm ngủ sát sạp hàng. Biết được quy luật này, nhóm người có mâu thuẫn với Hải đến chợ tìm với mục đích tấn công Hải.



Khi đến vị trí trên, thấy một người nằm ngủ trên võng, nhóm này tấn công ngay , vì nghĩ đó là Hải. Tuy nhiên, người nằm trên võng lúc đó lại là anh Nguyễn Vũ An (25 tuổi, trú cùng địa phương). Hung thủ đã dùng dao đâm một nhát vào võng mà không biết rõ người bị đâm là ai.



Nạn nhân được chuyển viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng đã tử vong sau đó. Ngay trong đêm 7.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Đồng thời, thi thể nạn nhân được đưa về từ TP.HCM về Bình Thuận để khám nghiệm tử thi.



Hiện, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an Bình Thuận đã tạm giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng ở chợ Phan Rí Cửa để điều tra, làm rõ.

Theo QUẾ HÀ (TNO)