Án mạng chiều mùng 1 Tết khiến 2 người thương vong

Đầu giờ chiều ngày 12.2 (tức mùng 1 Tết), tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết, một người bị thương.



Án mạng từ cuộc nhậu

Sau vụ án mạng, gia đình đang che bạt chuẩn bị đám tang cho anh Thuyết. Ảnh: PV.



Nguồn tin của phóng viên Lao Động cho hay, vào khoảng 13h ngày 12.2, anh Trần Văn Thuyết (sinh năm 1972, trú thôn Na Trung) đi chúc Tết tại nhà anh Liễu là hàng xóm với gia đình mình thì gặp anh Phạm Đức Lập cũng đến chúc Tết.



Tại đây, do đã có mâu thuẫn từ trước nên giữa anh Thuyết và anh Lập tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, anh Lập đã gọi điện cho con trai mình đến để đánh anh Thuyết.



Nghe cha gọi điện, con trai của anh Lập là Phạm Đức Nam (16 tuổi) đã cầm dao đến đâm một nhát vào người anh Thuyết khiến nạn nhân ngã gục. Trong quá trình đó, anh Âu Văn Kỳ (37 tuổi, trú thôn Na Trung) đã vào can ngăn cũng bị trúng dao đứt gân tay.



Ngay sau sự việc xảy ra, anh Thuyết và anh Kỳ đã được người thân đưa đi nhập viện cấp cứu nhưng do vết thương quá hiểm, anh Thuyết đã tử vong sau đó, còn anh Kỳ trong tối nay đang được người thân đưa từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị.



Trao đổi nhanh với phóng viên Lao Động, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên xác nhận có vụ án mạng xảy ra chiều ngày 12.2 tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án và tiếp tục điều tra làm rõ thêm.

Theo VPBMT (LĐO)