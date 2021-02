21 người ngồi uống cà phê không đeo khẩu trang bị phạt 42 triệu đồng

Công an vừa xử phạt 21 người ngồi uống cà phê không đeo khẩu trang trên phố cổ, chủ quán cà phê cũng bị phạt 15 triệu đồng.





Ngày 24-2, tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định xử phạt 21 trường hợp không đeo khẩu trang ngồi ở quán cà phê, không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, đơn vị còn xử lý 1 chủ quán cà phê và nhắc nhở nhiều quán hàng đóng cửa để tuân thủ quy định của TP về phòng, chống dịch Covid-19.





Nhiều trường hợp không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19 bị đưa về trụ sở công an để xử lý - Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, tối 20-2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Hàng Trống đã có mặt kiểm tra quán cà phê có địa chỉ ở số 46 Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trong quán có 21 khách không đeo khẩu trang nên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 2 triệu đồng.



Với lỗi cơ sở kinh doanh không tuân thủ quy định tạm dừng hoạt động trong thời gian phòng, chống dịch, không bảo đảm giãn cách an toàn đối với khách ngồi theo quy định, chủ quán cà phê trên cũng bị xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 15 triệu đồng.



Chiều 23-2, Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) cũng đã kiểm tra, phát hiện một quán bán cà phê trên phố Tạ Hiện vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)