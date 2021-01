Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT lớn ở TPHCM

Ngày 6-1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Lê Hoàng Nhớ (SN 1992) và Phạm Thị Mỹ Hoa (SN 1980, cùng ngụ quận 2) để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.



Bằng nghiệp vụ, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân phát hiện 1 số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên địa bàn nên đeo bám củng cố hồ sơ để triệt phá.



Khoảng 14 giờ ngày 30-12-2020, trinh sát công an phát hiện Nhớ đang điều khiển xe máy ở giao lộ đường số 28 và đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM, nghi ngờ Nhớ đi bán hoá đơn GTGT nên chặn lại. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 1 số bộ hồ sơ hoá đơn GTGT cùng nhiều tài liệu liên quan.



Công an đã tiến hành lập biên bản đưa Nhớ cùng tang vật về trụ sở làm việc. Từ lời khai, công an tiến hành khám xét khẩn cấp 3 điểm ở quận Bình Thạnh, quận 2. Qua khám xét, công an thu giữ thêm: 48 số hoá đơn GTGT liên ghi nội dung, 9 con dấu, 7 sổ ghi chép, 4 máy tính, 20 con dấu của 20 doanh nghiệp, 190 cuốn sổ GTGT (50 số hoá đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp, 5 ĐTDĐ, xe ô tô cùng lượng tiền lớn.





Đồng thời, công an tiến hành triệu tập làm việc với Hoa cùng 3 đối tượng có liên quan. Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng thành lập 20 công ty để thực hiện hành vi bán hoá đơn GTGT. Công an đã tiến hành phong toả 50 tài khoản ngân hàng.



Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thu thập, sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hoá đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TPHCM.



Sau đó, các đối tượng lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hoá đơn GTGT để hợp thức hoá nguồn đầu vào hoặc giả nhân công…



Đối với hoá đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hoá việc mua bán hoá đơn GTGT, các đối tượng bán hưởng lợi từ 1,5-7% trên tổng hoá đơn.



Quá trình điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nhớ và Hoa. Hiện công an đang tiến hành điều tra truy xét các đối tượng còn lại.



