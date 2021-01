Triệt phá 2 đường dây làm giả, bán giấy khám sức khoẻ ở Hà Nội

Bán các loại giấy khám sức khoẻ, giấy chứng nhận nằm viện giả..., nhóm đối tượng ở Hà Nội kiếm lời hàng chục triệu đồng mỗi ngày.



Các con dấu hình chữ nhật dùng để làm giả giấy khám sức khoẻ. Ảnh: T.Định.



Ngày 1.1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa làm rõ và tạm giữ 9 người trong 2 đường dây làm giả giấy khám sức khỏe của một số bệnh viện trên địa bàn thành phố nhằm thu lợi bất chính.



Trước đó, ngày 31.12.2020, cảnh sát phát hiện Nguyễn Quốc Việt (21 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm theo 6 giấy khám sức khoẻ khổ giấy A3 để giao cho khách mua, tại khu vực phường Quang Trung, quận Hà Đông.



Việt khai, mua của Nguyễn Văn Linh (24 tuổi, quận Cầu Giấy) với 60.000 đồng và bán lại kiếm lời (bán 100.000 đồng/tờ). Ngoài ra, Việt còn mua giấy chứng nhận nằm viện với giá 110.000 đồng/tờ để bán lại cho người có nhu cầu.



Từ lời khai của Việt, cảnh sát triệu tập Linh và làm rõ: từ tháng 7.2020, do cần tiền chi tiêu, thanh niên này đã qua mạng xã hội để đặt mua các loại giấy tờ giả trên.



Cụ thể, Linh mua giấy khám sức khoẻ khổ A3 với giá 35.000 đồng/tờ; A4 là 12.000 đồng/tờ; giấy chứng nhận nằm viện khổ A5 giá 80.000 đồng/tờ...



Khám xét nơi ở của Linh, cảnh sát thu giữ nhiều giấy khám sức khoẻ giả "Công ty CP Bệnh viện Giao thông Vận tải", với đầy đủ dấu tròn, chữ ký bác sĩ chuyên khoa.



Giấy khám sức khoẻ giả dán ảnh có dấu giáp lai bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: T.Định.



Cùng ngày 31.12.2020, Công an quận Hà Đông phát hiện một nhóm mua bán, làm giả giấy khám sức khoẻ do Phạm Văn Kiên và Nguyễn Đình Phi (cùng 22 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).



Cảnh sát thu giữ 10 con dấu hình chữ nhật... đóng tên bác sĩ chuyên khoa cùng hàng trăm giấy khám sức khoẻ giả có dấu giáp lai.



Theo cảnh sát, nắm được nhu cầu cần giấy khám sức khỏe của nhiều người để làm hồ sơ thi bằng lái và xin việc làm, các đối tượng đã lên mạng tải các mẫu giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải. Sau đó, các đối tượng đặt mua các con dấu giả của bệnh viện, bác sĩ để đóng lên các giấy khám sức khỏe này.



Các đối tượng trong đường dây đã phân công người lên mạng internet tìm khách hàng sau đó rao bán giấy khám sức khỏe giả với giá từ 40.000 - 180.000 đồng.



Để tạo lòng tin, các đối tượng đã nghiên cứu kỹ mẫu con dấu, chữ ký và đặc biệt là tên của bác sĩ phụ trách đơn vị khám bệnh tại các bệnh viện. Với loại giấy khám sức khỏe tờ A3 như thế này, chúng bán với giá 180.000 đồng/tờ.



Theo cơ quan Công an, bình quân một ngày đối tượng thu lời bất chính hàng chục triệu đồng từ việc bán các loại giấy khám sức khỏe giả này.



Thiếu tá Đỗ Minh Đức, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hà Đông cho biết, hiện cơ quan công an đã làm rõ 9 người liên quan đến đường dây làm, bán giấy khám sức khoẻ giả.



Trong đó, các đối tượng được phân chia nhiệm vụ cụ thể. Có đối tượng chuyên đóng dấu; chuyên giả mạo chữ ký để ký; nhóm đi ship các giấy tờ này cho khách mua.

https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-2-duong-day-lam-gia-ban-giay-kham-suc-khoe-o-ha-noi-867204.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)