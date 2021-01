"Siêu lừa" chiếm đoạt 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng

Cấu kết cùng một số cùng một số đồng phạm, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của 3 ngân hàng.





Ngày 24-1, thông tin cho biết VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng dài 139 trang truy tố 25 bị can trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 430 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (Pvcombank - PVB).



Trụ sở Ngân hàng PVCombank (PVB) - Ảnh: PVCombank



Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến 2018, Nguyễn Thị Hà Thành hoạt động kinh doanh tự do bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội, Thành vay của người sau trả cho người trước. Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn; và qua các quan hệ xã hội, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn. Sau đó, Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các Hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn, nên các Ngân hàng NCB, VAB đều coi Thành là khách VIP.



Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên trong khoảng thời gian từ ngày 5-6-2018 đến ngày 26-11-2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn.



Do đó, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVB, VAB và các cá nhân khác nhau.



Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18-6-2018 đến 21-8-2018, Nguyễn Thị Hà Thành vay của anh Đặng Nghĩa Toàn 50 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu Toàn gửi tiền tiết kiệm (trong đó, 2 sổ tiết kiệm tên Đặng Nghĩa Toàn mỗi sổ trị giá 10 tỉ đồng, 2 sổ tiết kiệm tên Tạ Thị Thu Trang - vợ Toàn, trong đó 1 sổ trị giá 10 tỉ đồng; 1 sổ trị giá 20 tỉ đồng) vào NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.



Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (lao động tự do) sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các Hợp đồng mua bán hàng hoá, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động từ năm 2017) và Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nguyên, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng ký giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang trên các chứng từ: Hợp đồng cầm cố tiền gửi; biên bản thỏa thuận giá trị tài sản đảm bảo; biên bản ba bên; biên bản giao nhận hồ sơ tài sản đảm bảo; bản cam kết của chủ tài sản trong các hồ sơ cấp tín dụng, giải ngân, chiếm đoạt của NCB tổng số tiền 47,5 tỉ đồng.



Tại Ngân hàng PVB, ngày 17-10-2018, Nguyễn Thị Hà Thành vay của Đặng Nghĩa Toàn 52 tỉ đồng bằng hình thức yêu cầu Toàn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng gồm: 1 sổ tiết kiệm tên Đặng Nghĩa Toàn trị giá 12 tỉ đồng, 2 Sổ tiết kiệm tên Tạ Thị Thu Trang, mỗi sổ trị giá 20 tỉ đồng rồi đưa Sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các Hợp đồng mua bán hàng hoá, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên, lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng PVB trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng ký giả chữ ký của Đặng Nghĩa Toàn, Tạ Thị Thu Trang, lăn giả dấu vân tay của Toàn, Trang trên chứng từ Hợp đồng cầm cố tiền gửi trong Hồ sơ cấp tín dụng, giải ngân, chiếm đoạt của PVB số tiền 49,4 tỉ đồng.



Tại Ngân hàng VAB, trong khoảng thời gian từ ngày 5-6-2018 đến ngày 26-11-2018, Nguyễn Thị Hà Thành có hành vi vay tiền của các cá nhân: Nguyễn Thị Thu Hà (5 tỉ đồng), Phan Thị Tuất (70 tỉ đồng); Trần Văn Thanh (10 tỉ đồng); Nguyễn Giang Hòa (10 tỉ đồng); Nguyễn Thành Luân (21,5 tỉ đồng); Đỗ Thị Quỳnh Anh (35 tỉ đồng); Triệu Đình Hoan (160 tỉ đồng), Đặng Nghĩa Toàn (20 tỉ đồng), Nguyễn Tiến Dũng (25 tỉ đồng) và nhờ Đặng Thị Quỳnh Hương chạy dòng tiền...



Thành câu kết với Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thị Quỳnh Hương, và sự giúp sức của Nguyễn Mai Phương, lợi dụng sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, sự thiếu trách nhiệm trong hoạt động ngân hàng của một số nhân VAB (Quản Trọng Đức, các giao dịch viên, thủ quỹ...), Thành đã yêu cầu VAB phát hành thêm các hợp đồng tiền gửi trái quy định của VAB; đề nghị đại diện VAB ký giấy ủy quyền, giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khóa tài khoản... sau đó giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu của các khách hàng nêu trên các đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi hoặc lấy danh nghĩa của họ để vay tiền tại VAB (các đồng sở hữu không biết, không tham gia vào việc cầm cố số dư tiền gửi vay tiền của Hà Thành).



Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng VAB 273,9 tỉ đồng; chiếm đoạt của chị Thu Hà 5 tỉ đồng. Ngoài ra, Thành và Nguyễn Thị Thu Hương còn lừa anh Vũ Đức Tùng, Triệu Hùng Cường, Vũ Thành Luân ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để Thành chiếm đoạt của anh Triệu Hùng Cường số tiền 29 tỉ đồng; chiếm đoạt của Vũ Đức Tùng (Đỗ Thị Quỳnh Anh) số tiền 19,5 tỉ đồng; chiếm đoạt của Vũ Thành Luân số tiền 9,5 tỉ đồng.



Theo cáo trạng, ngân hàng tố giác ông Đặng Nghĩa Toàn và một số khách hàng biết rõ Nguyễn Thị Hà Thành sử dụng sổ tiết kiệm của mình thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định chữ ký của ông Toàn trong hồ sơ Thành dùng để thế chấp sổ tiết kiệm vay tiền là do các bị can cấu kết với nhau để giả mạo chữ ký.



Hiện nay ông Toàn yêu cầu các ngân hàng NCB, PVB và VAB phải trả cho ông Toàn số tiền 2 vợ chồng Toàn, Trang đang gửi vào và đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ tổng số là 122 tỉ đồng. Thành khai đã trả cho Toàn tiền gốc là 35 tỉ đồng/122 tỉ đồng, chỉ còn phải trả cho Toàn 87 tỉđồng.



Tài liệu điều tra thu thập không đủ căn cứ kết luận về việc Toàn đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành cầm cố sổ tiết kiệm của Toàn để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng VAB, NCB và PVB.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)