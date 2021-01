Nợ tiền không trả, khi người phụ nữ ở TP Sơn La tới đòi tiền, Quàng Văn Thương đã xuống tay sát hại chủ nợ rồi cho vào bao tải mang ra hồ phi tang, cướp 18 triệu đồng và 2 điện thoại.





Ngày 29-1, tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Quàng Văn Thương (SN 1991; ngụ bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, tỉnh Sơn La), là nghi phạm đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.



Nghi phạm giết người cho vào bao tải phi tang - Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 23-1, người dân phát hiện một bao tải nổi trên mặt hồ thủy lợi bản Muông (xã Chiềng Cọ, TP Sơn La) bên trong có một thi thể người phụ nữ chưa rõ danh tính.



Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã xác định được nạn nhân là bà Đỗ Thị T. (SN 1971; ngụ Tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La).



Nghi phạm gây án cũng đã được công an xác định là Quàng Văn Thương. Sau nhiều giờ đấu tranh, với những tài liệu cơ quan công an đã thu thập được, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản.



Bước đầu, Thương khai nhận do có quen biết với bà T., thanh niên này đã vay mượn tiền của nạn nhân. Ngày 15-1, bà T. đến đòi tiền nhưng Thương không trả còn nhẫn tâm sát hại chủ nợ, cướp 18 triệu đồng và 2 điện thoài.



Giết người xong, Thương cho thi thể nạn nhân vào bao tải rồi đưa lên Hồ thủy lợi bản Muông để phi tang.



Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo PHONG SƠN (NLĐO)