Khoảng 20 giờ ngày 25-1, Công an huyện Đak Đoa nhận được tin báo của người dân về việc có 1 đối tượng nghi vận chuyển pháo nổ trên quốc lộ 19 bằng xe máy. Đơn vị đã triển khai lực lượng phối hợp cùng Công an xã Kdang bắt giữ đối tượng. Kiểm tra túi ni lông mà đối tượng chở theo, lực lượng Công an phát hiện có 7,5 kg pháo hoa nổ và pháo nổ. Bước đầu, đối tượng khai tên là Quang. Đối tượng đã mua số pháo trên của 1 đối tượng chưa rõ danh tính tại địa bàn huyện Mang Yang để bán lại kiếm lời.