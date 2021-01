Pleiku: Tạm giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Sáng 1-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Vi Quang Thông (SN 2004, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa), Hỏa Sơn Nguyên (SN 2001, trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) và Phạm Ngọc Thùy (SN 1982, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.





Đối tượng Phạm Ngọc Thùy bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 29-12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an TP. Pleiku bắt quả tang đối tượng Thông đang tàng trữ 5 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy dạng khay tại nhà nghỉ An Tiên ở phường Diên Hồng, TP. Pleiku.

Khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Nguyên cùng tang vật là 7 gói tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá) tại một nhà trọ trên đường Lê Quý Đôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku.



Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 28-12, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Thùy đang tàng trữ 1 gói ma túy dạng heroin ở khu phòng trọ thuộc tổ 4, phường Hội Phú, TP. Pleiku. Cũng tại phòng trọ này, các trinh sát đã phát hiện 3 đối tượng gồm: N.T.D.M (SN 1984, trú tại tổ 4, phường Hội Phú), Đ.V.T (SN 1992, trú tại tổ 9, phường Ia Kring) và V.T.N.L (SN 1997, trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



VĂN NGỌC