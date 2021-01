Phạt tù nhóm đối tượng chiếm đoạt tiền tỉ thông qua lỗi hệ thống ngân hàng

Lợi dụng lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của ngân hàng để chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng, Nguyễn Nam Thắng cùng 2 đồng phạm bị phạt án tù.





Ngày 13-1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, ở Hà Nội) án 7 năm 6 tháng tù; Trương Văn Phương (SN 1991, ở Quảng Nam), Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, ở Thanh Hóa) mỗi người 7 năm tù cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".





Ba bị cáo tại phiên toà





Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2018, Nguyễn Nam Thắng phát hiện lỗi trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của một Ngân hàng thương mại. Cụ thể, nếu khách dùng thẻ ATM quẹt để thanh toán trên máy POS của ngân hàng này, đồng thời hủy ngay lệnh giao dịch sẽ dẫn tới việc tài khoản thanh toán được hoàn tiền nhưng tài khoản được thanh toán sẽ không bị trừ tiền.



Tháng 1-2019, Thắng bàn bạc với Trương Văn Phương và Nguyễn Xuân Thủy về việc sử dụng một chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Xuân (Phương nhặt được) để đăng ký hộ kinh doanh cá thể có tên Xuân Vũ. Cùng với đó, các bị can dùng giấy tờ của Nguyễn Ngọc Xuân để mở tài khoản tại 7 ngân hàng khác nhau. Sau đó, 3 đối tượng này đã đăng ký sử dụng dịch vụ kiêm hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS của hộ kinh doanh Xuân Vũ tại Ngân hàng.



Tiếp đến, từ 1-2 đến 9-2-2019, Thắng đã sử dụng 7 thẻ ATM mang tên Nguyễn Ngọc Xuân để thực hiện quẹt thẻ thanh toán nhiều lần qua máy POS, giao dịch thành công số tiền hơn 2,7 tỉ đồng và chuyển tiền vào tài khoản của hộ kinh doanh Xuân Vũ. Mỗi khi giao dịch, các bị can thực hiện ngay việc huỷ các giao dịch để ngân hàng hoàn lại tiền cho các thẻ ATM đã quẹt. Thắng sau đó đã chuyển số tiền hơn 1,8 tỉ đồng bằng dịch vụ Internet Banking đến 7 tài khoản mang tên Nguyễn Ngọc Xuân tại 7 ngân hàng để Phương và Thủy đi đến các cây ATM rút ra, chiếm đoạt.



VKSND Hà Nội xác định các bị can đã chiếm đoạt được hơn 1,8 tỉ đồng của ngân hàng. Trong đó, Thắng hưởng lợi 1 tỉ đồng, chia cho Phương 100 triệu đồng, cho Thủy 200 triệu đồng và còn hơn 539 triệu để chi tiêu chung.



Tại tòa, Thắng thừa nhận nhận tội danh như cáo trạng truy tố và cho rằng biết lỗ hổng của ngân hàng nên đã có suy nghĩ nông nổi. Sau khi chiếm đoạt được khoản tiền lớn, Thắng giữ lại 1 tỉ đồng để phòng khi ngân hàng phát hiện sẽ có tiền hoàn trả.



Bản án sơ thẩm kết luận bị cáoThắng giữ vai trò chủ mưu. Phương và Thủy là đồng phạm, giúp sức cho Thắng chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Theo NGUYỄN HƯỞNG (NLĐO)