Phá đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh chuyên cung cấp gái xinh, dáng chuẩn giá 20 triệu đồng/đêm

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm với giá lên tới 20 triệu đồng/đêm. Các cô gái bán dâm được tuyển chọn trong đường dây này đều có ngoại hình xinh, dáng chuẩn để phục vụ cho khách mua dâm là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện về kinh tế.





Ngày 4/1, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: Thực hiện Điện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự.



Qua công tác trinh sát, Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Cục Cảnh sát hình sự) đã phát hiện đường dây tổ chức môi giới mại dâm liên tỉnh do Lý Thị Thảo (SN 1999), quê ở tỉnh Thái Nguyên, hiện trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy điều hành với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, phạm vi hoạt động rộng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá.





Đối tượng Lý Thị Thảo thời điểm bị bắt quả tang bán dâm trong khách sạn tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc





Qua thu thập các tài liệu và mở rộng điều tra vụ án, 15h45’ ngày 29/12/2020, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn thuộc khu 1, thị trấn Tam Đảo. Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện tại các phòng 201, 202, 301, 303, mỗi phòng có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.



Riêng tại phòng 301, Lý Thị Thảo vừa bán dâm, đồng thời là người có hành vi môi giới mại dâm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang đối với Lý Thị Thảo cùng các đối tượng mua, bán dâm và thu giữ vật chứng, đồ vật có liên quan gồm: 60 triệu đồng, 4 bao cao su đã qua sử dụng, điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra, xử lý.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lý Thị Thảo khai nhận, đã môi giới cho 3 gái bán dâm quê ở Thanh Hóa, Hưng Yên và cùng cô ta đi bán dâm cho 4 người khách tại khách sạn ở thị trấn Tam Đảo với giá 15 triệu đồng/gái bán dâm. Thảo là người trực tiếp nhận tiền của khách mua dâm với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Trong đó, Thảo được hưởng 24 triệu đồng (gồm 15 triệu đồng tiền Thảo trực tiếp bán dâm cho khách và cắt lại của 3 gái bán dâm mỗi người 3 triệu đồng hưởng lợi từ việc môi giới cho những người nói trên mua, bán dâm).



Cơ quan Công an làm rõ, Lý Thị Thảo thường xuyên sử dụng điện thoại và các tài khoản Zalo, facebook liên lạc, trao đổi với người bán dâm và người mua dâm để dẫn dắt, môi giới cho các đối tượng thực hiện việc mua, bán dâm tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; đồng thời Thảo cùng tham gia bán dâm với khách. Thảo trực tiếp nhận tiền mua dâm của khách hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Thảo tại ngân hàng.



Được biết, Thảo mở cửa hàng thẩm mĩ làm đẹp như: Sửa ngực, xăm môi… trên địa bàn Cầu Giấy, còn 3 cô gái bán dâm bị bắt quả tang cũng làm nghề thẩm mĩ và làm ở quán karaoke. Để lập đường dây bán dâm với giá tiền cao, Lý Thị Thảo sử dụng các mối quan hệ sẵn có với những người bán dâm cùng với mình và tuyển lựa thêm các cô gái trẻ, có nhan sắc vào đường dây môi giới bán dâm cho khách khi có nhu cầu.



Trước đấy, Thảo sẽ gửi ảnh gái bán dâm để khách lựa chọn, sau đó điều gái đến các địa điểm đã hẹn trước để bán dâm, giá mỗi lượt mua dâm vào khoảng 5 - 7 triệu đồng/lượt “đi nhanh”, qua đêm từ 7 - 10 triệu/1 đêm hoặc có khi lên tới 20 triệu đồng vì giá tiền mua dâm được tăng lên tùy thuộc vào nhan sắc của từng gái bán dâm. Đối tượng Thảo sẽ hưởng khoảng 30% tiền làm công môi giới. Khách mua dâm trong đường dây của Thảo chủ yếu là chủ các doanh nghiệp và một số đối tượng có điều kiện về kinh tế.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Lý Thị Thảo về hành vi “Môi giới mại dâm”, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.





