Ông Tề Trí Dũng tham ô tiền thù lao, khen thưởng tại Sadeco

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, làm rõ những sai phạm của ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận - gọi tắt là IPC, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - gọi tắt là Sadeco) trong việc gây thất thoát cho Sadeco hơn 5 tỷ đồng.



Kết quả điều tra cho thấy, tháng 11-2017, bà Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng Giám đốc Sadeco) ký hợp đồng tổ chức 2 đoàn công tác đi châu Âu với tổng chi phí hơn 4,6 tỷ đồng, vượt số tiền được phép chi. Chuyến đi mang danh nghĩa tham quan, khảo sát mô hình phát triển các khu công nghiệp, cảng và bất động sản dân dụng tại một số quốc gia phát triển nhưng thực chất là tham quan, du lịch nghỉ mát. Nhiều cá nhân tham gia đoàn cũng không phải là người của Sadeco. Theo lời khai của bà Phúc cùng những người liên quan, ông Tề Trí Dũng là người chủ trương chuyến đi và chỉ định danh sách những người tham gia.



Số tiền Sadeco bị thất thoát do chi nghỉ mát vượt quy định là 3,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, việc chi tiền cho 2 chuyến đi nêu trên là trái quy định pháp luật. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đề nghị truy tố ông Tề Trí Dũng, bà Hồ Thị Thanh Phúc, ông Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng Công ty Sadeco) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.



Ngoài ra, từ tháng 1-2017 đến tháng 2-2018, ông Tề Trí Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Sadeco để tham ô, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát của Sadeco và sử dụng cho cá nhân. Trong vụ này, bà Hồ Thị Thanh Phúc giúp sức tích cực, nên cơ quan điều tra cùng đề nghị truy tố ông Dũng, bà Phúc về tội “Tham ô tài sản”.

Theo THỤC HÂN (SGGPO)