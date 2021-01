"Nữ quái" diễn kịch cho chủ nợ uống thuốc ngủ để cướp tài sản

Võ Thị Trúc Giang canh me cho chủ nợ ngấm thuốc ngủ rồi ra tay cướp số nữ trang đeo trên người để đem bán lấy tiền trả nợ.





Ngày 5-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Trúc Giang (SN 1987; ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi "Cướp tài sản".



Giang tại Cơ quan CSĐT



Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2019, Giang cùng chồng có vay của bà Võ Thị Thúy Liễu (SN 1976; ngụ cùng xóm với Giang) số tiền 135 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng. Sau 3 tháng vay tiền, Giang không có khả năng trả lãi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.



Sau thời gian tìm hiểu, bà Liễu cần người làm móng nên Giang dựng chuyện tìm cách để làm móng và yêu cầu bà Liễu đến nhà nhận tiền lãi. Tin lời Giang, bà Liễu điều khiển xe máy đến nơi. Tại đây, sau một lúc làm móng cho bà Liễu, Giang giới thiệu có nước yến chưng uống rất ngon nên vô trong lấy nước yến pha với thuốc ngủ đem cho bà này uống.



Khoảng 30 phút sau, thấy bà Liễu đã ngấm thuốc ngủ, Giang liền tháo số nữ trang đeo trên người bà này (tổng cộng khoảng 2 lượng vàng loại 18kara) rồi bỏ đi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, bà Liễu thức dậy thì phát hiện số vàng trên người của mình đã mất sạch nên đến Công an phường Núi Sam trình báo vụ việc.

Theo T.Nốt-T.Tầm (NLĐO)