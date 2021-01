Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng

Bà T., một chủ nhiệm hợp tác xã tại Hà Nội, đã giao cho cấp dưới sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại 2 ngân hàng, và đã bị nữ kế toán này lừa đảo, chiếm đoạt.





Ngày 28-1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương (trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân TP Hà Nội) làm chủ nhiệm. Trong quá trình kinh doanh, bà T. đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.



Tính từ năm 2012 đến nay, bà T. đã giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội. Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch, hoặc gia hạn sổ tiết kiệm, Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.



Sau đó, Phương đã rút hết tiền hơn 100 tỉ đồng và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng. Tiếp đó, Phương đã photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.



Như vậy, nếu không kiểm tra, bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị "bốc hơi" và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ đồng của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.



Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đã đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ. Đến ngày 13-1-2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới biết sổ đã bị Phương làm giả nên đã trình báo cơ quan công an.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)