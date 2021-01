NÓNG: Lộ dần nhóm đàn ông bày trò với một phụ nữ giữa ban ngày ở quận 11

Hiện Công an quận 11 (TP HCM) đã xác định được nhóm đối tượng dàn cảnh cảnh móc túi người phụ nữ và kêu gọi nhóm này hợp tác điều tra, hưởng khoan hồng của pháp luật.





Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (TP HCM) cho biết đang ráo riết truy tìm nhóm người đã dàn cảnh móc túi một phụ nữ bị camera ghi lại gây xôn xao dư luận.



Lãnh đạo Công an quận 11 cho biết sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng, lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng và trích xuất camera khu vực để thu thập dữ liệu phục vụ công tác điều tra.



Sau đó, Công an quận 11 đã mời nạn nhân lên làm việc và người này cho biết bị mất số tiền 10 triệu đồng. Hiện Công an quận 11 đã xác định nhóm đối tượng gây án và đang ráo riết truy tìm.



Công an quận 11 kêu gọi những người liên quan ra công an trình báo, hợp tác điều tra để hưởng khoan hồng của pháp luật.





CLIP nạn nhân bị dàn cảnh móc túi





Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip dài 39 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị nhóm đàn ông đi xe máy dàn cảnh móc túi. Sự việc xảy ra tại giao lộ đường 52 – đường số 3, phường 15, quận 11, TP HCM vào sáng 21-1.



Clip ghi lại cảnh một phụ nữ đang đi xe tay ga bị một người đàn ông mặc áo và đội mũ màu xanh của hãng xe công nghệ đi xe máy từ sau vọt lên dừng trước đầu xe.



Lúc này, 1 người đàn ông đi xe máy ở phía bên trái ngã xe vào người phụ nữ. Ở bên phải, người đàn ông đi xe tay ga áp sát để người ngồi phía sau liên tục thò tay vào túi quần của nạn nhân lấy tài sản.





Nơi xảy ra vụ dàn cảnh





Đoạn clip thể hiện từ phía sau và phía trước xe máy của người phụ nữ còn có ít nhất 4 người đàn ông đi trên 4 xe máy để "cản địa".



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)