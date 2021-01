Người đàn ông ở quận 12 tự sản xuất rượu ngoại giả nhãn hiệu nổi tiếng

Người đàn ông khai nhận pha 4 chai Vodka với 1 chai rượu thật thành 5 chai. Sau đó, Hạnh đóng thành 5 chai dán nhãn hiệu thương hiệu nổi tiếng như Chivas, Hennessy… giao cho khách để thu lợi.





Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03), Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 12 cho hay, vừa phát hiện 1 cơ sở sản xuất xuất rượu ngoại giả nhãn hiệu Chivas, Hennessy.



Theo điều tra, khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, trinh sát các đơn vị nói trên đã phát hiện Phạm Đình Hạnh (SN 1971, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đang giao gần 40 chai rượu nhãn hiệu Chivas, Hennessy cho 1 quán cà phê ở đường TX13, phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM cho khách.



Tang vật thu giữ



Qua kiểm tra, công an xác định các chai rượu này là giả nhãn hiệu nổi tiếng. Sau đó, công an đã lập biên bản và đưa tang vật cùng đối tượng về trụ sở. Đồng thời, công an tiến hành khám xét căn nhà trong hẻm đường này cách đó chừng 100m. Qua kiểm tra, công an phát hiện số lượng lớn rượu giả thành phẩm, nhãn, tem, hộp rượu ngoại nhiều nhãn hiệu loại khác nhau…





Đối tượng Hạnh



Tại cơ quan công an, Hạnh khai nhận sản xuất rượu ngoại từ lâu nay. Hạnh dùng công thức pha 1 chai rượu thật cùng 4 chai rượu Vodka và hóa chất, hương liệu để tạo thành phẩm rồi dán nhãn thương hiệu nổi tiếng cho 5 chai rượu này.



Một cán bộ cho hay, Hạnh mua vỏ hộp, vỏ chai rồi dán tem những nhãn hiệu nổi tiếng vào. Sau đó, Hạnh mang đi bán cho khách để thu lợi. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)