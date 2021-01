Lừa bán em họ sang Trung Quốc

Thấy có người đặt vấn đề nhờ tìm người sang Trung Quốc bán làm vợ, Cụt Văn Dao đã rủ rê em họ mình lừa bán sang Trung Quốc để lấy tiền công. Mới đây, Dao và đối tượng cầm đầu đã bị Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.



Đối tượng Cụt Văn Út cầm đầu đường dây mua bán trẻ em.



Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp CAH Kỳ Sơn, CAH Tương Dương bắt giữ đối tượng Cụt Văn Dao (1996, trú xã Bảo Nam, H. Kỳ Sơn). Cơ quan Công an xác định Dao là đối tượng môi giới, câu kết với các đối tượng khác lừa bán em họ mình sang Trung Quốc.



Trước đó, tháng 8-2020, trực ban Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An nhận được tin trình báo của ông Cụt Phò Búa (trú xã Bảo Nam, H. Kỳ Sơn) về việc con gái mình là Cụt Thị X. (2005, con gái út của ông) bị một số đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Theo trình bày của gia đình nạn nhân, đầu năm 2019, do cuộc sống quá nghèo khó nên khi được người bà con là Cụt Văn Dao dẫn theo một số người lạ đến đặt vấn đề sẽ giúp đưa con gái đi vào miền Nam làm ăn nên ông đã nghe theo. Sau đó, Cụt Thị X. đã được những người này dẫn ra Lạng Sơn và bán sang Trung Quốc. Thời gian sau đó, X. có liên lạc về gia đình. Tuy nhiên chỉ sau đó vài ngày thì mất liên lạc. Gia đình rất lo lắng cho con gái và hối hận vì đã lỡ đồng ý cho con đi làm ăn.



Xác định đây là vụ án mua bán người có tính chất phức tạp, cần nhanh chóng giải cứu nạn nhân, bắt giữ các đối tượng liên quan. Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 12-2020, CA tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Trung Quốc xác minh được nơi ở của nạn nhân, sau đó phối hợp với Tổ chức quốc tế Rồng Xanh đã tiến hành giải cứu nạn nhân. Sau khi về Việt Nam, X. được cách ly tại Lạng Sơn và đưa về Nghệ An vào chiều 23-12.



Khi nghe tin con gái được giải cứu, ông Búa mừng rớt nước mắt, ông vội vã bắt chuyến xe cuối cùng của ngày xuống TP Vinh để nhận con về vào sáng 24-12. Từ những thông tin mà nạn nhân X. cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An đã phối hợp với CAH Tương Dương, CAH Kỳ Sơn làm rõ đường dây mua bán trẻ em này là do đối tượng Cụt Văn Út (1988, trú bản Nà Bè, xã Xá Lượng, H.Tương Dương) cầm đầu. Ngay sau đó, lực lượng CA đã bắt khẩn cấp đối tượng Út.





Đối tượng Cụt Văn Dao lừa bán cả em họ mình.



Tại CQĐT, Cụt Văn Út khai nhận đối tượng có quen biết với một phụ nữ tên Vân (quê ở Thanh Chương) lấy chồng ở Trung Quốc. Nhận thấy, nhiều người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ nên Vân đã móc nối, liên hệ với Út đưa người sang Trung Quốc. Cứ mỗi người được đưa sang, Út được Vân trả 5 triệu đồng. Út đã rủ Cụt Văn Dao cùng tham gia. Sau một thời gian suy nghĩ, Dao đã dụ dỗ em họ mình là Cụt Thị X. và giới thiệu cho Út. Theo lời giới thiệu của Dao, tháng 4-2019, Cụt Văn Út và Dao đã đến gặp gia đình Cụt Thị X. đặt vấn đề cho X. đi làm ăn ở miền Nam, đồng thời Út hứa sẽ đưa cho gia đình một khoản tiền. Tin lời Út, gia đình đã đồng ý để X. đi cùng Út với mong muốn mang lại nguồn kinh tế cho gia đình. Sau khi đưa nạn nhân ra Lạng Sơn, Út liên hệ với Vân cho người qua cửa khẩu để đón X. sang Trung Quốc. Sau khi sang xứ Người, nạn nhân được bán cho người đàn ông Trung Quốc 8 vạn NDT (tương đương 240 triệu đồng tiền Việt Nam). Trong phi vụ này, Út được các đối tượng trả công 100 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng trả cho gia đình nạn nhân từ 80 - 100 triệu đồng. Từ lời khai của Út, quá trình đấu tranh mở rộng, sáng 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp CAH Kỳ Sơn, CAH Tương Dương bắt giữ đối tượng Cụt Văn Dao.



Về phía Cụt Thị X., sau khi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc, X. luôn tìm cách để liên lạc về cho gia đình. Mãi đến tháng 7-2020, X. mới dùng được điện thoại và liên lạc về nhà. Tuy nhiên, X. bị chồng phát hiện nên đã thu điện thoại, cấm không được gọi về nhà. Tháng 12-2020, sau nhiều nỗ lực xác minh, cơ quan chức năng đã điều tra được nơi ở của X. và tiến hành giải cứu.



Hiện Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ và khởi tố các đối tượng về hành vi “Mua bán trẻ em” theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng còn lại.

