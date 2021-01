Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt 70 tỉ đồng tại Ngân hàng Pvcombank Đồng Nai

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Pvcombank chi nhánh Đồng Nai cùng với nhân viên, khách hàng và một giám đốc công ty xuất nhập khẩu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng của 2 khách hàng khác.





Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (Pvcombank) Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.



Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó nhận được đơn tố giác tội phạm của bà Lê Thị Xuân Bích (40 tuổi) và ông Trấn Bá Thắng (28 tuổi, cùng ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai).



Nội dung đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Vân (Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng) và bà Trần Diệu Hương (Kiểm soát viên) thuộc của PVcombank Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Giám đốc Công ty CP Đầu tư XNK Hoàng Kim), ông Trần Trung Nam là khách hàng của PVcombank Đồng Nai có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỉ đồng.



Sau khi nhận đơn tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra và xác định có dấu hiệu tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra.

Theo LÊ LÂM (thanhnien)