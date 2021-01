Ia Grai: Bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo hoa nổ

(GLO)- Chiều 22-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Ia O triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép pháo hoa nổ.



9 đối tượng đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc



Công an huyện Ia Grai đã bắt giữ 9 đối tượng gồm: Di Văn Trọng (SN 1985), Puih Klúch (SN 1990), Siu Háo (SN 2002), Puih Hăn (SN 2000), Puih Hải (SN 1989), Nguyễn Đăng Sơn (SN 1992, cùng trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai), Trần Xuân Phát (SN 1990), Nguyễn Duy Phương (SN 1992) và Lê Anh Tuấn (SN 1998, cùng trú tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai).



Trước đó, ngày 26-12-2020, Công an huyện Ia Grai phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia O tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực nhánh 2 sông Sê San thuộc địa phận xã Ia O thì phát hiện có 3 đối tượng đi trên 3 xe máy chở theo các bao tải màu trắng có dấu hiệu khả nghi. Thấy lực lượng chức năng, 3 đối tượng liền nhảy xuống xe tẩu thoát bỏ lại 3 chiếc xe cùng 5 bao tải bên trong có 120 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng hơn 210 kg.



Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra mở rộng, khoanh vùng các đối tượng khả nghi và đến ngày 22-1 thì bắt giữ 9 đối tượng nói trên. Bước đầu xác định, 6 đối tượng trú tại xã Ia O đã vận chuyển 120 hộp pháo hoa nổ. Trong khi đó, 3 đối tượng ở xã Ia Tô đã nhiều lần mua pháo của nhóm này về cất giấu để bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Tại nhà 3 đối tượng này, lực lượng Công an đã thu giữ 43 hộp pháo với trọng lượng hơn 75 kg.



Cơ quan Công an huyện Ia Grai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



VĂN NGỌC