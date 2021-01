Hàng chục ngôi mộ tại Nghĩa trang thị xã Ayun Pa bị đập phá

(GLO)- Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Biện (SN 1982, trú tại bôn Ơi H'Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) về hành vi xâm phạm mồ mả.





Một ngôi mộ bị đập phá. Ảnh: Nguyễn Sang

Qua điều tra của Công an thị xã Ayun Pa, vào lúc 8 giờ ngày 4-1-2021, đối tượng Nguyễn Văn Biện điều khiển xe ô tô BKS 81A-053.22 đến Nghĩa trang thị xã Ayun Pa. Sau đó, đối tượng đập phá đồ trang trí tại các phần mộ thuộc dãy thứ 1 của nghĩa trang. Qua kiểm đếm, có 27 phần mộ bị đập phá; tổng thiệt hại ước tính hơn 10 triệu đồng .



Do Biện có biểu hiện tâm thần không ổn định nên Công an thị xã đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.



NGUYỄN SANG