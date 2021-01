Hải Phòng: Bắt nhóm côn đồ chém gục nam thanh niên ở sân bóng chuyền

Chiều 30.1, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng dùng vũ khí "nóng" gây thương tích khiến 1 nam thanh niên trọng thương.



Gia Lai: Giết người khi đi đòi nợ, nhóm côn đồ lãnh án

Các đối tượng Tuấn, Nam, Hải, Vinh, Phan, Kiệt, Thiệp tại cơ quan Công an. Ảnh Công an TP.Hải Phòng



Cụ thể, chiều 27.1, trong khi chơi bóng chuyền tại sân bóng ở số 117 Ngô Quyền (phường Máy Chai), giữa Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại 15B Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền) với Trần Minh Tuấn (sinh năm 1996, đăng ký thường trú tại Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ); Phạm Văn Nam (sinh năm 1997, ĐKTT tại 2/4/73 Kiều Hạ, Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An) và Nguyễn Văn Thiệp (sinh năm 1985, ĐKTT tại xã Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang), xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi chửi nhau.



Hôm sau, Nam và Tuấn tập hợp được một nhóm đối tượng, Tuấn lấy 5 thanh đao đưa cho Nam bọc vào áo mưa để trên xe của Nam rồi cả nhóm lên xe máy đến sân bóng chuyền. Khi đến nơi, vừa thấy Huy đứng ở sân, bọn chúng liền lao vào đâm, chém, cho đến khi nạn nhân gục xuống.



Gây án xong, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe trốn thoát. Huy được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng với nhiều vết thương ở bụng...



Ngay khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngô Quyền tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng điều tra, xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án.



Chỉ sau vài tiếng gây án, các đối tượng Tuấn, Nam, Hải, Vinh, Phan, Kiệt, Thiệp lần lượt bị Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền bắt giữ và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội, tang vật thu giữ 5 thanh đao tự tạo và 2 dao bầu.



Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/hai-phong-bat-nhom-con-do-chem-guc-nam-thanh-nien-o-san-bong-chuyen-875803.ldo

Theo Mai Dung (LĐO)