Hà Tĩnh: Khởi tố con gái trộm 100 triệu đồng của mẹ đẻ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vừa khởi tố bị can Thân Thị Hương (42 tuổi, trú tại thôn Cầu Đá, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) về tội trộm cắp tài sản.



Đối tượng Hương trộm 100 triệu đồng của mẹ đẻ đã bị khởi tố. Ảnh: CA.



Tối 7.1, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân xác nhận thông tin trên và cho biết, bị can Hương thực hiện hành vi trộm tài sản của mẹ để mình.



Trước đó, vào lúc 7h ngày 3.1, Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn trình báo của bà Chu Thị Lài (70 tuổi, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 100 triệu đồng.



Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Nghi Xuân đã tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn.



Sau rà soát, Công an huyện Nghi Xuân đã đấu tranh làm rõ đối tượng Thân Thị Hương là người đã thực hiện vụ trộm cắp trên.



Tại cơ quan Công an, đối tượng Hương khai nhận đêm 30.12 đã đột nhập vào nhà bà Lài, cạy tủ nhôm để trong phòng ngủ, lấy trộm 100 triệu đồng, sau đó đem đi cất giấu.



Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã thu giữ được 100 triệu đồng là tang vật trộm cắp. Thông tin ban đầu, đối tượng Hương là con thứ hai trong số 5 người con của bà Lài.



https://laodong.vn/phap-luat/ha-tinh-khoi-to-con-gai-trom-100-trieu-dong-cua-me-de-868911.ldo

Theo TRẦN TUẤN (LĐO)