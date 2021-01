Hà Nội: Bắt Tuấn 'Kỹ' và đàn em Khánh 'Trắng', thu nhiều súng quân dụng

Công an TP.Hà Nội vừa bắt Tuấn “Kỹ” cùng đồng bọn để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng.





Lực lượng chức năng áp giải Tuấn “Kỹ” đi thu gom tang vật- Ảnh Công an cung cấp



Chiều 27.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn “Kỹ”, 38 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng.



Ngoài Tuấn “Kỹ”, Công an TP.Hà Nội còn tạm giữ hình sự Hoàng Thị Thành (49 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc; Nguyễn Quang Vinh (59 tuổi, trú Q.Long Biên; từng là đàn em của Khánh “Trắng”, một đối tượng hình sự cộm cán ở Hà Nội đã bị xử lý), Phạm Sơn Tùng (37 tuổi, trú Q.Long Biên), Nguyễn Hữu Tuấn (30 tuổi, quê tại H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Lê Công Vũ (30 tuổi, quê H.Tĩnh Gia) về hành vi đánh bạc.



Tuấn “Kỹ” cùng 3 khẩu súng quân dụng tang vật - Ảnh Công an cung cấp



Trước đó, qua công tác trinh sát, PC02 Công an TP.Hà Nội phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức do Tuấn “Kỹ” cầm đầu, có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Hà Nội.



Ngày 17.1, PC02 Công an TP.Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Tuấn “Kỹ” cùng nhóm kể trên và Phạm Ngọc Vân (52 tuổi, trú P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy), Hoàng Minh Quang (29 tuổi, trú P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên).



Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, gồm: 1 súng dạng tiểu liên cùng hộp tiếp đạn; 1 súng dạng CKC cắt nòng, cắt báng; 1 súng dạng K59 và 1 hộp đạn, trong có 16 viên đạn dạng đạn K59; 1 hộp tiếp đạn; 25 viên đạn dạng đạn súng K54; 3 viên đạn dạng đạn súng thể thao; 6 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan đến việc việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Bước đầu, PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, khoảng tháng 8.2020, Vinh nhận một tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD trên trang mạng cá độ bóng đá có tên bong88.com và thỏa thuận quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, trị giá tài khoản tương đương 250 triệu đồng để tổ chức đánh bạc, hưởng hoa hồng.



Từ tài khoản này, Vinh chia cho Tuấn “Kỹ” một tài khoản trị giá 20.000 USD và thỏa thuận 1 USD = 6.000 đồng. Vinh hưởng và chịu trách nhiệm 1.000 đồng/USD trên tổng số tiền thắng thua trong tài khoản chia cho Tuấn “Kỹ”.



Sau khi nhận tài khoản của Vinh, Tuấn “Kỹ” lại chia thành 5 tài khoản nhỏ để giao cho khách, hưởng tiền chênh lệch.



Ngoài việc tổ chức đánh bạc, PC02 Công an TP.Hà Nội xác định Tuấn “Kỹ” còn mở một cơ sở hoạt động tín dụng đen tại số 45, ngõ 198 đường Ngọc Lâm (Q.Long Biên) và thuê 3 người thu tiền lãi.

