Hà Nam: Bắt đối tượng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng với chiêu trò "lạ"

Đối tượng Nguyễn Thị Trang sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo để đặt mua nhiều mặt hàng, rồi nhờ chủ hàng gửi xe khách về. Sau khi nhận hàng, Trang cắt mọi liên lạc và "biến mất".





Clip: Công an Thanh Liêm bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Nguồn: Công an Hà Nam





Ngày 13/1, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ đối tượng sử dụng thẻ căn cước công dân giả, lập tài khoản Facebook rồi chiếm đoạt tài sản khi mua hàng online.



Cụ thể, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1997, trú tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, Công an huyện Thanh Liêm liên tiếp nhận được phản ánh của người dân về việc bị một đối tượng có nick Facebook, Zalo mang tên Nguyễn Hồng Nhung đặt mua hàng online và yêu cầu gửi hàng qua xe khách về địa bàn Thanh Liêm, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.



Công an nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội mang tính chuyên nghiệp.



Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Thanh Liêm đã xác định nghi phạm gây ra các vụ việc trên là Nguyễn Thị Trang (trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình).



Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Tại cơ quan công an, Trang khai nhận đã tải trên mạng xã hội thẻ căn cước của một người phụ nữ không quen biết tên là Nguyễn Hồng Nhung và một hình ảnh hai vợ chồng đặt làm ảnh đại diện Facebook, Zalo để che dấu lai lịch bản thân.



Sau đó, đối tượng này sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo để đặt mua nhiều mặt hàng trên mạng xã hội như: Mỹ phẩm, phụ kiện trang trí cô dâu, hoa sáp... và đề nghị các chủ hàng gửi xe khách về.



Khi đã nhận được hàng, Trang liền khóa tài khoản, chặn Facebook, Zalo và ngắt liên lạc.



Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng chục khách hàng với số hàng hoá trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.



Trước khi bị bắt giữ, Trang đang tiếp tục lừa đảo một khách hàng ở TP.Thái Nguyên với số hàng trị giá 40 triệu và một khách hàng tại TP.Hà Nội số hàng trị giá 23 triệu đồng.



Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



Theo VIỆT SÁNG (Dân Việt)