Gia Lai: Tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số trong tháng đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Tết Tân Sửu 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an toàn tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ. Nhờ đó, tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số (giảm 108% số vụ tai nạn, 40% số người chết và 140% số người bị thương so với thời gian liền kề).

Trong tháng đầu ra quân bảo đảm TTATGT (từ ngày 15-12-2020 đến 14-1-2021), lực lượng CSGT toàn tỉnh phối hợp tổ chức 30 buổi tuyên truyền thu hút hơn 9.000 lượt người tham gia. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của mỗi người dân.

Đồng thời, lực lượng CSGT thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT trên tuyến, địa bàn phụ trách. Qua đó, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, lồng ghép tuyên truyền để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nêu cao ý thức, không vi phạm, đặc biệt là các lỗi thường gây tai nạn như: vượt quá tốc độ, chạy lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia…

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 21-1, trên tuyến quốc lộ 19 (đoạn qua thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang), trong khoảng thời gian 1 giờ, tổ công tác thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính hơn 20 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.

Anh Đặng Mậu Thông (trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) chia sẻ: “Tôi điều khiển xe mô tô từ tỉnh Bình Định lên Gia Lai và bị CSGT lập biên bản xử phạt lỗi chạy quá tốc độ. Tôi thấy mình sai, đây cũng là bài học để bản thân không tái phạm”.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Nguyễn Hữu

Với quyết tâm xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, xe khách chở quá số người, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Anh Nguyễn Văn An-một tài xế xe container-khẳng định: “Là tài xế lái xe container nhiều năm nên tôi ý thức được việc chở quá tải ảnh hưởng đến phương tiện cũng như hệ thống giao thông; khi lưu thông trên đường sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt, nên tôi luôn chấp hành tốt, hạn chế tối đa vi phạm”.

Trong tháng đầu đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức hơn 470 ca tuần tra. Qua đó, lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt hơn 83 ngàn trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 9 xe ô tô, hơn 1.100 xe mô tô và tước gần 200 giấy phép lái xe. Cùng với đó, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã bắt giữ gần 70 kg pháo, 14 thùng nước ngọt không rõ nguồn gốc xuất xứ, 0,84 m3 gỗ; tạm giữ 3 xe ô tô và 3 xe mô tô.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: “Dịp Tết, mật độ người tham gia giao thông tăng và ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của một bộ phận người dân chưa cao nên dễ dẫn đến vi phạm. Hiện vẫn còn tình trạng người dân sau khi uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chạy quá tốc độ; thanh-thiếu niên điều khiển xe máy chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng... nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chúng tôi mong muốn mọi người hãy chấp hành tốt Luật Giao thông Đường bộ để tránh xảy ra tai nạn”.

NGUYỄN HỮU