Gia Lai: Đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân lãnh án 12 năm tù

(GLO)- Ngày 19-1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Ksor Kmip (SN 1999, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.



Bị cáo Ksor Kmip tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc



Theo hồ sơ, từ năm 2016 đến 2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Kmip đã tìm hiểu về tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT). Kmip biết đây là tổ chức phản động, khủng bố, mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nhưng vẫn viết đơn xin tham gia.



Kmip đã sử dụng 5 tài khoản Facebook để tìm hiểu, theo dõi, kết bạn với nhiều thành viên trong tổ chức CPQGVNLT và đăng tải chia sẻ 420 bài viết, hình ảnh, video có liên quan đến tổ chức. Sau khi bị chính quyền địa phương phát hiện và nhiều lần mời lên làm việc, giáo dục, Kmip không từ bỏ hoạt động mà tiếp tục tham gia tổ chức CPQGVNLT.



Kmip tiếp tục sử dụng 2 email để lưu lại đường dẫn các video trên youtube; đăng ký theo dõi và xem các video; tải và in “Hiến pháp Đệ III Việt Nam cộng hòa” của tổ chức CPQGVNLT để tuyên truyền cho mọi người.



Ngày 19-4-2020, đối tượng bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang in "Hiến pháp Đệ III Việt Nam cộng hòa”.



VĂN NGỌC