Gia Lai: Bắt đối tượng vận chuyển 9.000 gói thuốc lá lậu

(GLO)- Chiều 4-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Thanh Nam (SN 1983, trú tại tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.





Nam đã vận chuyển 9.000 gói thuốc lá lậu. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trên quốc lộ 14 đoạn qua làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm tra xe ô tô BKS 81B-012.28 do Nam điều khiển lưu thông theo hướng từ Gia Lai đi tỉnh Kon Tum. Trên thùng xe, lực lượng Công an phát hiện có 7.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet và 2.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Mond. Tại thời điểm kiểm tra, Nam đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.



Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành tạm giữ 1 chiếc ô tô, 2 điện thoại di động, 9.000 gói thuốc lá tang vật đồng thời điều tra mở rộng vụ án. Được biết, năm 2019, Nam bị Tòa án nhân dân TP. Pleiku tuyên phạt mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vận chuyển hàng cấm” khi vận chuyển thuốc lá lậu. Tuy nhiên, khi đang chấp hành án thì đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

.

Clip: Bắt đối tượng vận chuyển 9.000 gói thuốc lá lậu

VĂN NGỌC