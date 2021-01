Gã trai cưỡng bức người yêu của bạn trên ôtô

Bùi Văn Tấn (32 tuổi, Thái Bình) lợi dụng chị L. mâu thuẫn với người yêu (bạn của Tấn), thường xuyên nhắn tin rồi rủ đi ăn cưới và cưỡng bức nạn nhân trên ôtô.





Bùi Văn Tấn bị cáo buộc nhiều lần cưỡng bức người yêu của bạn. Ảnh: Công an Hà Nội.





Ngày 30.1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Văn Tấn để điều tra về tội "Hiếp dâm".



Theo điều tra, Tấn quen biết chị L. (20 tuổi, trú tại Cầu Giấy) là người yêu của một người bạn. Thời gian gần đây, biết chị L. có mâu thuẫn với người yêu, nên Tấn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm.



Trưa 17.1, Tấn lái xe ôtô Land Cruiser Prado đến rủ chị L. về Thái Bình ăn cưới. Đến 21h cùng ngày, chị L. bảo Tấn đưa về Hà Nội. Trên đường đi ngang qua thành phố Thái Bình, Tấn liên tục sàm sỡ nhưng bị chị L. phản ứng gay gắt.



Sau đó, Tấn cố tình đi lòng vòng quanh khu vực Bệnh viện Nhi Thái Bình để “câu giờ”. Gần 24h đêm, thấy đường vắng vẻ, không có ai qua lại, Tấn dừng xe cưỡng hiếp chị L.



Bị nạn nhân chống trả dữ dội, đối tượng lấy dây vải trói chị L rồi thực hiện hành vi đồi bại trên xe. Sau đó đối tượng đưa chị L. vào khách sạn gần đó nghỉ.



Đến trưa ngày hôm sau, cả 2 trở về Hà Nội. Tấn thuê phòng ở khách sạn trên phố Trần Quốc Vượng rồi nhắn tin đe dọa chị L. nếu không đến khách sạn để quan hệ, sẽ bị đối tượng tung “ảnh nóng” lên mạng và gửi cho bạn trai.



Do hoảng sợ, chị L. buộc phải đến khách sạn để phục vụ Tấn. Sau đó, chị L. đã đến Công an phường Dịch Vọng Hậu trình báo sự việc.



Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra và bắt giữ Bùi Văn Tấn.



Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, Tấn từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".



https://laodong.vn/phap-luat/ga-trai-cuong-buc-nguoi-yeu-cua-ban-tren-oto-875934.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)