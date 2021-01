Đường dây ma tuý do chị gái trùm giang hồ Dung Hà cầm đầu: Đề nghị 6 án tử

Chiều ngày 28/1 TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử 8 đối tượng trong đường dây mua bán gần 100kg ma túy do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, chị gái trùm giang hồ Dung Hà) cầm đầu.





Đại diện công tố đã nêu ra quan điểm và đề nghị các mức án như sau : Trần Văn Cường( SN 1984, ngụ Hải Phòng) tử hình, Trần Thị Lệ Chi (SN 1975, ngụ tại Tiền Giang) chung thân, Vũ Quang Trung (SN 1960, ngụ tại Nam Định) tử hình, Nguyễn Thị Huệ (SN 1969, ngụ tại quận 12) tử hình, Trần Văn Thình (SN 1967, ngụ tại Nam Định) tử hình , Phạm Duy Minh (SN 1979, ngụ tại Tiền Giang) tử hình, Phạm Thị Bình ( SN 1973, ngụ tại Hà Nội) tử hình và Đồng Dương Nam (SN 1971, ngụ tại Hải Phòng) chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.



Các bị cáo tại toà



Đại diện công tố sau khi qua xét hỏi tại toà, qua chứng cứ đã xác định số lượng ma tuý các bị cáo mua bán chỉ hơn 80 kg. Đại diện công tố cho rằng, hành vi các bị cái nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xây tình hình an ninh xã hội, bị cáo nhận thức được hành vi mua bán ma tuý bị phạt rất nặng nhưng vì lợi nhuận vẫn thực hiện cần nghiêm trị. Tuy nhiên, do bị cáo Chi dù mua bán ma tuý số lượng lớn nhưng Chi có con nhỏ nên được miễn giảm án. Bị cáo Nam tích cực hợp tác nên cũng cần giảm nhẹ.



Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 15 ngày 24/5/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Cơ quan chức năng kiểm tra hành chính nhà ở của Nguyễn Thị Huệ (trú quận 12, TPHCM), phát hiện bắt quả tang, thu giữ 28 bánh chất bột màu trắng và 10 gói nilon chứa chất bột màu trắng là ma túy có khối lượng hơn 9,8 kg loại heroin; 6 túi nilon chứa tinh thể là ma túy có khối lượng hơn 6 kg loại Methamphetamine (ma túy đá), 908 viên nén hình tam giác là ma túy có khối lượng hơn 283,92 gam loại Methamphetamine và Ketamine…và nhiều loại ma tuý khác.



Sau đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 24/1/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính nhà ở của Trần Văn Cường (trú quận 10, TPHCM ) phát hiện bắt quả tang, thu giữ 13 túi các chất dạng tinh thể nén là ma túy có khối lượng hơn 13 kg loại ma túy đá, 10 khối chất bột màu trắng là ma túy có khối lượng hơn 3,5 kg loại heroin.



Tiếp đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 24/5/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính nhà ở do Trần Văn Thình (thuê tại quận 12, TPHCM), phát hiện và bắt quả tang, thu giữ 1 bánh chất bột màu trắng là ma túy có khối lượng 339,5 gam loại heroin, 10 gói tinh thể không màu.



