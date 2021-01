Đức Cơ: "Nóng" tình trạng buôn lậu pháo nổ qua biên giới

(GLO)- Cứ đến dịp cuối năm, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) lại trở thành điểm nóng về buôn lậu hàng hóa qua biên giới Việt Nam-Campuchia, trong đó, pháo nổ là một trong những mặt hàng “sốt” nhất. Hiện nay, Công an huyện Đức Cơ đang quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm chặn đứng hành vi thẩm lậu pháo nổ.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có nhiều đường mòn, lối mở nên lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong công tác đấu tranh với loại tội phạm buôn bán pháo nổ. Trung tá Vương Thế Tâm-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy-Môi trường (Công an huyện Đức Cơ) cho hay: Các đối tượng nghiên cứu quy luật hoạt động của lực lượng Công an, Biên phòng nên chuẩn bị nhiều chiêu trò để đối phó. Thông thường, pháo nổ được tập kết sẵn ở khu vực biên giới phía Campuchia. Chờ đến đêm khuya, các đối tượng sẽ vận chuyển từng gói hàng nhỏ men theo đường mòn giữa rừng để vào Việt Nam. Tại đây, chúng tiếp tục chia hàng ra thành nhiều phần nhỏ để tránh trường hợp khi bị phát hiện, bắt giữ sẽ không đủ khối lượng để xử lý hình sự.

Cũng theo Trung tá Tâm, khi pháo nổ đã được tập kết về địa phận Việt Nam, các đối tượng tiếp tục lợi dụng đêm tối và cắt cử “chim xanh” để canh đường, cảnh báo khi xuất hiện dấu hiệu bị lực lượng chức năng theo dõi. Sau đó, chúng dùng xe máy độ chế chở pháo ra xe ô tô đã chờ sẵn. Để vận chuyển pháo ra khỏi địa bàn huyện Đức Cơ, các đối tượng thường sử dụng xe ô tô đã hết hạn sử dụng, không gắn biển kiểm soát để lực lượng chức năng khó theo dõi, truy bắt và nếu bị bắt giá trị tài sản phương tiện cũng không cao. “Chúng cũng thường gửi pháo qua xe khách hoặc dịch vụ chuyển hàng nhanh như đóng gói quà hoặc các thùng đông lạnh để nhà xe không thể tự tiện bóc hàng hóa ra kiểm tra. Nhân viên khi nhận hàng rất khó có thể phát hiện nếu không đề cao cảnh giác, từ đó sẽ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng vận chuyển hàng cấm”-Trung tá Tâm chia sẻ. Mới đây nhất, chiều 11-1, các trinh sát của Công an huyện Đức Cơ đã tiếp cận 2 nhóm đối tượng chuẩn bị mua bán pháo ở vườn cao su thuộc làng Bi (xã Ia Dom). Tuy nhiên, khi trinh sát áp sát, nhóm đối tượng “chim xanh” phát hiện liền hô hoán cho đồng bọn bỏ chạy theo nhiều hướng. Trong lúc tẩu thoát, các đối tượng đã bỏ lại 1 chiếc xe ô tô không rõ biển kiểm soát, các băng ghế chở khách đã được tháo bỏ để chứa hơn 300 kg pháo.

Công an huyện Đức Cơ vừa phối hợp với các lực lượng thu giữ hơn 1 tấn pháo dịp cuối năm. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Thu giữ hơn 1 tấn pháo

Để pháo nổ không thẩm lậu qua biên giới, Công an huyện Đức Cơ đã cắt cử nhiều lực lượng kết hợp cùng các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn thường xuyên phối hợp tuần tra, rà soát, chú trọng vào khoảng thời gian đêm khuya. Điển hình như vào khoảng 5 giờ sáng 17-12-2020, lực lượng bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an huyện Đức Cơ kiểm tra, phát hiện ở 1 bụi cây thuộc thôn Cửa Khẩu (xã Ia Dom) có 5 bao tải chứa 111 hộp pháo với trọng lượng lên đến 192 kg.

Trước đó, ngày 12-12-2020, Công an huyện nhận được tin báo của người dân về việc có 1 kiện hàng nghi chứa hàng cấm được gửi tại nhà xe Long Vân (tổ 6, thị trấn Chư Ty). Qua kiểm tra, Công an huyện xác định bên trong kiện hàng chứa 17 kg pháo. Qua xác minh, đây là số pháo của bà Đào Thị Mai Ly (SN 1993, trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) mua của 1 đối tượng trên Facebook rồi gửi về tỉnh Quảng Nam tiêu thụ. Đến ngày 29-12, đại diện Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm-Chi nhánh huyện Đức Cơ đã trình báo và giao nộp 1 hộp giấy khả nghi. Lực lượng Công an đã mở gói hàng để kiểm tra thì phát hiện bên trong có 0,45 kg pháo nổ.

Theo thống kê của Công an huyện Đức Cơ, từ ngày 18-11-2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với lực lượng bộ đội Biên phòng phát hiện 14 vụ việc liên quan đến pháo nổ, thu giữ hơn 1 tấn pháo và điều tra, xử lý 7 đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc-Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ-cho biết: “Đức Cơ có hàng chục km đường biên giáp Campuchia với nhiều đường mòn, lối mở nên các đối tượng thường lợi dụng để thẩm lậu pháo nổ vào tiêu thụ. Để ngăn chặn, Công an huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng không đốt pháo, không tham gia vận chuyển, mua bán pháo. Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội Biên phòng trên khu vực biên giới và trao đổi thông tin nghiệp vụ với các đơn vị của Công an tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm”.

