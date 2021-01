Đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, bị kẻ gian trộm xe máy

Trên đường đi làm về, anh H thấy một người bị tai nạn giao thông nên đã bỏ xe mình lại để chở người bị nạn đi cấp cứu. Lúc quay lại thì xe của anh H đã bị kẻ gian lấy mất.



Khởi tố đối tượng từ Phú Yên lên Gia Lai trộm xe máy

Cần Thơ: Bắt băng trộm mang thiết bị phá sóng đi trộm xe máy

Các đối tượng Phạm Văn Quý, Trần Thành Giang, Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Nai





Ngày 4.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Quý (30 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang), Trần Thành Giang (21 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom), Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Quang Khải (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Trước đó, khoảng 22h30 ngày 30.12.2020, anh N.T.H (20 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe mô tô BS: 95H1 – 442.86 trên đường đi làm về tới đoạn đường thuộc khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa thì phát hiện một người đàn ông trung niên bị tai nạn giao thông nằm một mình cạnh xe mô tô bên vệ đường. Lúc này trời tối, xung quanh vắng người qua lại, trước tình thế cấp bách, không ngần ngại anh H đã bỏ lại xe mô tô của mình rồi nhanh chóng dùng xe máy của nạn nhân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến 23h30 cùng ngày, anh H quay trở lại nơi xảy ra tai nạn thì phát hiện xe của mình đã bị kẻ gian lấy mất. Chiếc xe của anh hiệu Suzuki satria mới mua đầu năm 2020 với giá 63 triệu đồng.



Sau khi tiếp nhận tin báo của anh H, Công an phường Long Bình, TP.Biên Hoà đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc, truy tìm các đối tượng gây án, trích xuất dữ liệu camera các tuyến đường giao thông các đối tượng có thể tẩu thoát.



Đến ngày 2.1.2021, ba đối tượng nghi vấn gồm Phạm Văn Quý, Trần Thành Giang, Nguyễn Trung Hiếu đã bị lực lượng Công an phường Long Bình đưa về làm việc.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai nhận Hiếu cùng Giang và Quý khi phát hiện xe môtô của anh H để bên vệ đường không có người trông coi đã trực tiếp trộm cắp chiếc xe trên rồi đem bán cho Nguyễn Quang Khải với giá 8 triệu đồng.



Đối tượng Nguyễn Quang Khải. Ảnh: Công an Đồng Nai



Ngay lập tức đối tượng Nguyễn Quang Khải đã được đưa về trụ sở làm việc, đối tượng đã khai nhận, biết chiếc xe môtô trên của các đối tượng trộm cắp mà có nhưng vì lợi nhuận nên vẫn mua lại để bán kiếm lời. Sau khi mua xe, Khải đã thay đổi một số đặc điểm bên ngoài của xe và thay biển số khác và mang đi gửi tại bãi giữ xe của một Bệnh viện gần nhà để tránh bị phát hiện.



Qua khám xét nhà đối tượng Khải, Công an thu giữ một số biển số xe, bước đầu xác định trong số đó nhiều biển số của các xe đã bị mất trộm trước đó trên địa bàn TP.Biên Hòa và các địa phương khác.



Hiện cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để xử lý.



https://laodong.vn/phap-luat/dua-nguoi-bi-tai-nan-giao-thong-di-cap-cuu-bi-ke-gian-trom-xe-may-867608.ldo

Theo MINH CHÂU (LĐO)