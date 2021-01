Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sa lưới sau 10 năm lẩn trốn

Sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng Thắm bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TPHCM.



Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp



Ngày 11.1, Công an TPHCM thông tin, Công an quận 1 vừa bắt giữ được đối tượng đang bị Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc truy nã từ năm 2011.



Theo đó, ngày 7.1, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Bến Thành (quận 1) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 1983, thường trú Vĩnh Phúc) là đối tượng đang bị Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc truy nã từ ngày 25.8.2011 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang thuê phòng lưu trú tại 1 khách sạn trên địa bàn.



Sau đó, Công an Quận 1 đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tiến hành kiểm tra, mời đối tượng về cơ quan để xác minh, làm rõ.



Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Hiện, Công an Quận 1 đã bàn giao đối tượng Thắm cho Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chân Phúc (LĐO)