Điều tra bổ sung vụ "biến" người Trung Quốc thành người Việt Nam

TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên trả hồ sơ vụ phù phép biến người Trung Quốc thành người Việt Nam mà các đối tượng tiếp tay từng là cán bộ công an.





Sau 2 ngày xét xử, sáng 13-1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả hồ sơ vụ án "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", đưa trót lọt 2 người Trung Quốc đi du lịch thành người Việt Nam. TAND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.



Các bị cáo trong vụ án, gồm: Trần Quang Huy (nguyên cán bộ công an phường Vĩnh Hòa, SN 1984, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang), Đỗ Đăng Khoa (SN 1982, ngụ xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang), Võ Ngọc Hòa (SN 1985, ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), Lê Thanh Hải (SN 1976 nguyên Công an viên,ngụ xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang), Song Jia Hao (SN1992, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) bị truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".



Tại phiên toà, bị cáo người Trung Quốc và 2 bị cáo Hải, Hòa kêu oan. Bị cáo Song Jia Hao người Trung Quốc cho rằng mình chỉ là người đi mua chứ không làm giả. Luật sư bào chữa cho bị cáo Song Jia Hao cũng cho rằng cần làm rõ vấn đề này. Trong khi đó, 2 bị cáo Hải và Hòa cho rằng họ chỉ được nhờ làm chứ không biết làm cho ai.



Các bị cáo Huy, Hòa, Hải, Khoa và Song Jia Hao tại phiên tòa vì "phù phép" biến người Trung Quốc thành người Việt Nam



Theo cáo trạng, từ tháng 1-2018 đến 6-2019, nhóm người trên cùng nhau làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để đăng ký thường trú cho nhiều người được cấp sổ hộ khẩu, CMND, nhằm hưởng lợi bất chính. Trong số 7 vụ làm giả hồ sơ, tài liệu mà các bị cáo gây ra, có 2 vụ làm giả hồ sơ để "người Trung Quốc thành người Việt Nam".



Ở vụ thứ nhất, tháng 5-2019, Đỗ Đăng Khoa được You Hai Qiang (còn gọi là A Cường, người Trung Quốc) giới thiệu cho 1 người bạn tên Ou Yang Chunbo (quốc tịch Trung Quốc), muốn có hộ chiếu Việt Nam. Khoa nhận lời và lấy chi phí 55 triệu đồng. Sau đó, Khoa nhờ Trần Quang Huy làm hộ chiếu cho Ou Yang Chunbo với giá 50 triệu đồng. Huy làm giả giấy tờ, thủ tục để đăng ký hộ khẩu, sau đó làm CMND, hộ chiếu cho người này dưới tên Trần Dương Huy.



Do đến ngày nhận hộ chiếu nhưng "Trần Dương Huy" không có mặt, nhóm này lại ủy quyền khống cho một người khác đến nhận hộ chiếu theo ủy quyền thì bị phát hiện vụ việc.



Vụ thứ 2 biến người Trung Quốc thành người Việt Nam, bằng cách thức tương tự và thủ đoạn cũ, nhóm bị can này đã giúp Song Jiahao (người Trung Quốc) thành "Nguyễn Khang Tinh".



Theo cáo trạng, Song Jiahao nhập cảnh Việt Nam từ tháng 3-2019 với mục đích du lịch. Với ý định ở lại Việt Nam lâu dài nên Song liên hệ với 1 người tên "A Hào" và đưa 60.000 nhân dân tệ (200 triệu đồng) để Song có giấy tờ tùy thân.



A Hào gặp You HaiQiang (A Cường) và được A Cường giới thiệu nhóm Đỗ Đăng Khoa. Với thủ đoạn tương tự, nhóm này làm giả tên "Nguyễn Khang Tình", với lai lịch, nơi cư trú ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi trước khi chuyển đến Nha Trang.



Sau khi có CMND mang tên "Nguyễn Khang Tinh" và sổ hộ khẩu, Song Jia Hao đã mở 3 tài khoản tại 3 chi nhánh ngân hàng, đăng ký mua ô tô và dự định mua bất động sản tại Nha Trang.



Tình trạng người Trung Quốc ở lại Nha Trang làm việc trước khi dịch bệnh Covid-19 rất phổ biến



Cáo trạng xác định 4 đối tượng Huy, Khoa, Hòa, Hải còn thực hiện các vụ làm giả khác, như làm giả tài liệu để đăng ký hộ khẩu cho bà Lê Thị Thương và bà Lê Kiều Thi (Việt kiều Australia) đến số 18 Nguyễn Chích, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang; hay làm giấy tờ giả để Hồ Ngọc Thảo, Việt kiều Mỹ ở lại Việt Nam….



Trong đó, Huy thu lợi bất chính số tiền 29.400.000 triệu đồng, Hòa thu lợi bất chính số tiền 5,8 triệu đồng, Khoa thu lợi bất chính số tiền 43 triệu đồng và Hải thu lợi bất chính số tiền 5 triệu đồng.



Tại phiên tòa, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX phạt Trần Quang Huy từ 4-5 năm tù; Đỗ Đăng Khoa từ 3-4 năm tù; Lê Thanh Hải từ 1-1,5 năm tù; Võ Ngọc Hòa từ 4-5 năm tù và Song Jiahao từ 2-3 năm tù.

Theo H.Xuân (NLĐO)