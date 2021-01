Đến nhà hàng xóm gây sự, bị đâm tử vong

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Thú rút con dao tự chế (loại dao dùng để vót mây) trên vách nhà ông Lợi thì bị ông Lợi giành lại. Sau đó, ông Lợi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, tay, chân khiến Thú tử vong tại chỗ.





Sáng 24/1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Nam Trà My điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này.



Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 23/1, sau khi uống rượu, Hồ Văn Thú (SN 2000, trú thôn 1, xã Trà Cang) đến nhà ông Hồ Văn Lợi (SN 1974, trú cùng thôn) để gây gổ.



Con dao tang vật.





Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Thú rút con dao tự chế (loại dao dùng để vót mây) trên vách nhà ông Lợi thì bị ông Lợi giành lại. Sau đó, ông Lợi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, tay, chân khiến Thú tử vong tại chỗ.



Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tạm giữ đối tượng, tang vật, triển khai bảo vệ hiện trường để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Theo Ngọc Thi (cand)