Công an TP. Pleiku chủ động trấn áp tội phạm

(GLO)- Để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức ứng trực 100% quân số để sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra.

Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku-cho hay: Quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy, UBND TP. Pleiku về việc đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an TP. Pleiku đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở để không xảy ra điểm nóng.

Công an TP. Pleiku huy động 100% quân số ứng trực để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, từ ngày 15-12-2020, Công an TP. Pleiku triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Một số hành vi phạm tội như cờ bạc, pháo nổ thường nảy sinh trong dịp Tết Nguyên đán đã được Công an TP. Pleiku chú trọng đấu tranh, triệt phá. Đầu tháng 1-2021, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ phát hiện 1 tụ điểm núp bóng tiệm cầm đồ tại phường Phù Đổng để bán các thiết bị phục vụ hoạt động cờ bạc bịp. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 18.000 bộ bài tú lơ khơ và 292 kính áp tròng với tổng giá trị lô hàng gần 105 triệu đồng, tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ. Cũng trong khoảng thời gian cuối năm 2020, đơn vị này đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến 2 vụ mua bán trái phép pháo nổ với số lượng pháo thu giữ hơn 230 kg.

Nhận xét về Công an TP. Pleiku, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: “Thành phố Pleiku là địa bàn trung tâm, tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an trong triển khai đồng bộ các mặt công tác, địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực, các đối tượng hoạt động băng, nhóm đã bị triệt phá, tình hình tội phạm được kéo giảm, không để xảy ra các vụ án gây bức xúc dư luận”.

Công an TP. Pleiku chú trọng đến đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Thượng tá Toàn, để sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong khoảng thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an TP. Pleiku sẽ tăng cường tuần tra vũ trang vào ban đêm tại các tuyến trọng điểm, địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi như: càn quấy, gây rối, cố ý gây thương tích… Đơn vị cũng quản lý chặt chẽ các đối tượng trong hồ sơ theo dõi nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, quản lý chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các cơ sở lưu trú, không để tội phạm ẩn náu hoạt động.

“Cùng với đó, Công an TP. Pleiku sẽ huy động lực lượng phối hợp cùng Công an xã, phường tham gia với Cảnh sát Giao thông-Trật tự tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, lạng lách… Ngoài ra, các lực lượng sẽ làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để phát hiện những trường hợp nhập cảnh, cư trú trái phép để tiến hành cách ly. Bên cạnh đó, Công an TP. Pleiku tổ chức ứng trực 100% quân số từ ngày 23-1 đến hết ngày 3-2 với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”-Trưởng Công an TP. Pleiku nhấn mạnh.

LÊ VĂN NGỌC