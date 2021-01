Công an TP. Pleiku bắt 3 đối tượng nhiều năm trốn truy nã

(GLO)- Chiều 14-1, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng trốn lệnh truy nã.

3 đối tượng Sơn, Phương, Hạnh (từ trái qua) đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

3 đối tượng bị bắt gồm: Cao Huyền Sơn (SN 1958, trú tại tổ 9, phường Ia Kring, TP. Pleiku), Ngô Quang Phương (SN 1991, trú tại thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) và Lê Thị Hạnh (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể, Sơn bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 24-5-2016; Phương bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku phát lệnh truy nã vào ngày 15-11-2016 về hành vi hủy hoại tài sản. Trong khi đó, Hạnh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku truy nã về hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 14-7-2003.

VĂN NGỌC