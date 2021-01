Công an huyện Phú Thiện quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm

(GLO)- Ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm.

Qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Phú Thiện nhanh chóng vào cuộc đấu tranh bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Văn Sinh (trú tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) và Phạm Ngọc Dũng (trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm.

Kết quả điều tra cho thấy: Vào giữa tháng 11-2020, Sinh lên mạng xã hội hỏi mua pháo. Sau nhiều lần nhắn tin với một đối tượng không quen biết, Sinh thống nhất mua 51 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 90,5 kg với giá hơn 20 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận giao nhận số pháo trên tại khu vực thuộc Thủy điện Sê San (huyện Ia Grai).

Sinh sử dụng ô tô vận chuyển pháo về cất giấu tại nhà để tìm người bán lại kiếm lời. Biết Dũng đang hỏi mua pháo nên Sinh đồng ý bán số pháo trên cho Dũng với giá hơn 40 triệu đồng. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 31-12-2020, Sinh chở pháo đến nhà Dũng thì bị tổ công tác Công an huyện Phú Thiện bắt quả tang. Dũng lợi dụng đêm tối lái xe ô tô bỏ trốn. Ngày 5-1-2021, Sinh ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Sinh nói: “Vì hám lợi nên tôi đã thực hiện hành vi phạm tội. Những ngày bị tạm giam, tôi suy nghĩ nhiều, hối hận với hành vi của mình. Thương vợ, con và người thân phải mang tiếng xấu vì tôi. Tôi mong những ai có ý định mua bán, tàng trữ, sử dụng hàng cấm nên từ bỏ; thực hiện hành vi trên sẽ phải trả giá trước pháp luật”.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11-12-2020, Công an huyện Phú Thiện nhận tin báo về việc chị Bùi Ánh Tuyết (buôn Plok, xã Ia Ake) sử dụng điện thoại chơi Game trước nhà thì bị một đối tượng đeo khẩu trang tiếp cận từ phía sau giật điện thoại di động rồi lên xe mô tô tẩu thoát. Sau gần 5 ngày tích cực phối hợp điều tra, các trinh sát xác định được thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên là Ksor Khiếu (trú cùng xã) nên tiến hành bắt giữ. Khiếu khai nhận, bản thân đã lập gia đình, nhưng không có việc làm ổn định, luôn đua đòi ăn chơi nên cướp điện thoại bán lấy tiền tiêu xài.

Số vũ khí người dân tự nguyện giao nộp cho Công an huyện Phú Thiện. Ảnh: Nguyễn Hữu

Vụ cướp giật được khám phá nhanh đã củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Bí thư Chi bộ buôn Plok-chia sẻ: “Nghe tin cháu Tuyết bị cướp tài sản, mọi người rất bức xúc. Khi biết tin Công an bắt được Khiếu là thủ phạm vụ cướp giật điện thoại, bà con trong buôn khâm phục tinh thần vào cuộc truy tìm thủ phạm của cơ quan Công an”.

Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Phú Thiện) cho biết: “Mỗi vụ án được điều tra, khám phá thành công có sự động viên của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Được quần chúng nhân dân khen ngợi là niềm vui, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nói về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn, Thượng tá Nguyễn Trịnh Thông-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho hay: Công an huyện tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành chức năng cùng vào cuộc. Các đội nghiệp vụ Công an huyện thường xuyên bám địa bàn, chủ động gọi hỏi răn đe các đối tượng từng có tiền án, tiền sự; thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện đã phối hợp tổ chức phát động tuyên truyền tại các thôn, làng, tổ dân phố.

Qua đó, lực lượng Công an giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không nghe kẻ xấu tuyên truyền, xúi giục vi phạm pháp luật. Đồng thời, vận động bà con tham gia tố giác tội phạm, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nêu cao ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Từ đầu đợt cao điểm đến nay, lực lượng Công an huyện Phú Thiện đã gọi hỏi răn đe 87 trường hợp có tiền án, tiền sự; phối hợp tổ chức 9 buổi tuyên truyền tập trung tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, trường học, thu hút gần 3.000 lượt người tham dự; tiếp xúc tranh thủ hơn 50 lượt già làng, trưởng thôn, chức sắc trong tôn giáo và người uy tín trên địa bàn huyện.

NGUYỄN HỮU