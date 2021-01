Công an huyện Krông Pa khám phá nhanh vụ cướp tài sản

(GLO)- Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7-1, Công an huyện Krông Pa nhận tin báo của em Kpă Nghĩa (SN 2005, trú tại buôn Puh Chik, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) với nội dung: Khoảng 22 giờ ngày 6-1, em Kpă Nghĩa đang đi trên đường vào Nhà máy Thủy điện Đak Srông 3B (thuộc buôn Phùm, xã Ia Rsươm) thì bị 1 đối tượng dùng mã tấu khống chế để cướp 1 chiếc điện thoại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã thành lập tổ công tác nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người bị hại, người biết việc để truy tìm đối tượng gây án.

Đại úy Phạm Xuân Khởi-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra (Công an huyện Krông Pa) cho hay: “Vụ việc xảy ra trong đêm, thời điểm gây án không có người qua lại, bị hại chỉ nhớ được đối tượng điều khiển xe máy loại tay ga, không nhớ được biển số cũng như đặc điểm của đối tượng nên công tác điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn”.

Trước tình hình đó, tổ công tác đề xuất lãnh đạo Công an huyện tiếp tục huy động thêm lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an xã tổ chức chốt chặn trên các tuyến đường. Đồng thời, nhanh chóng rà soát, sàng lọc số thanh-thiếu niên trên địa bàn, kèm theo đặc điểm nhận dạng chiếc xe gây án. Trong quá trình rà soát, tổ công tác phát hiện tại thời điểm xảy ra vụ án có 1 nhóm thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa tập trung ở gần hiện trường.

Xác định khả năng nhóm này có liên quan đến vụ án nên lực lượng Công an đã liên hệ làm việc để truy tìm manh mối. Khi được triệu tập, các đối tượng đều khai nhận không hề biết sự việc xảy ra, không ai chứng kiến vụ việc. Trong số này, dựa vào lời khai của bị hại, tổ công tác đặt nhiều nghi vấn vào đối tượng Kpă Nhơn (SN 1997, trú tại buôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa).

Đối tượng Kpă Nhơn cùng vật chứng là mã tấu và chiếc điện thoại bị thu giữ. Ảnh: Lê Văn Ngọc

“Với tinh thần quyết tâm phá án, tổ công tác đã tiếp tục đấu tranh, xác minh, phân tích lời khai, đánh giá các chứng cứ, thời gian bất minh của các đối tượng. Trước các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, đối tượng Nhơn đã thú nhận là người thực hiện vụ cướp”-Đại úy Khởi chia sẻ.

Nhơn khai nhận: Tối 6-1, đối tượng cùng nhóm bạn ở thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa và Krông Pa tụ tập nhậu rồi di chuyển đến buôn Phùm để nhậu tiếp. Khoảng 21 giờ 30 phút, khi vừa đến trước Nhà máy Thủy điện Đak Srông 3B thì gặp nhóm của Nghĩa đi xe máy ra hướng quốc lộ 25. Nhơn dừng xe cầm mã tấu đuổi nhóm của Nghĩa với mục đích hù dọa. Thấy vậy, nhóm của Nghĩa quay đầu xe bỏ chạy, riêng Nghĩa bị ngã xe.

Thấy đêm tối vắng vẻ, Nhơn cầm mã tấu uy hiếp và yêu cầu Nghĩa đưa tài sản. Quá sợ hãi, Nghĩa đã đưa chiếc điện thoại cho Nhơn. Sau đó, Nhơn bỏ chiếc điện thoại cướp được vào túi quần rồi tiếp tục đi nhậu mà không nói cho ai biết. Sau đó, Nhơn mang điện thoại về nhà ở buôn Hiao (xã Chư Băh) cất giấu.

Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện Krông Pa-cho biết: “Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án, thu giữ hung khí gây án và chiếc điện thoại của nạn nhân. Việc khám phá vụ cướp tài sản manh động này giúp tình hình trên địa bàn ổn định, quần chúng nhân dân tin tưởng. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương để giúp người dân đón một cái Tết yên vui”.

LÊ VĂN NGỌC