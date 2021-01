Công an Gia Lai quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Những ngày cuối năm, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết.

Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác

Trong năm 2020, lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời, chủ động phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết ổn định những điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn, giải quyết cơ bản vấn đề tà đạo “Hà Mòn”. Lực lượng Công an đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Nhờ đó, tội phạm được kéo giảm 8,3%, tỷ lệ phá án đạt 81,5% (vượt 6,5% so với chỉ tiêu đề ra), tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 91%. So với năm 2019, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí (giảm 12,8% số vụ, 8,5% số người chết, 21,3% số người bị thương). Cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh cũng luôn là lực lượng tuyến đầu thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả bão lũ, cứu nạn, cứu hộ.

Song song với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh luôn được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, Công an địa phương tập trung chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công an nhân dân. Đặc biệt, đến nay, Công an tỉnh đã bố trí đủ 5 cán bộ Công an chính quy ở các xã, thị trấn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Nguyễn Hữu

Bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Công an tỉnh cũng đang đứng trước những khó khăn, phức tạp bởi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và các thách thức an ninh phi truyền thống. Vì vậy, ngay từ thời điểm này, Công an toàn tỉnh đã xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể mà trước mắt là ra quân thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020, Công an Gia Lai vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua, 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; 6 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. Ngoài ra, Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 4 tập thể; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể; 9 đơn vị, Công an địa phương được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Chỉ tính từ ngày 17 đến 23-12-2020, lực lượng Công an phối hợp phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 60 thôn, làng, cơ quan, doanh nghiệp, trường học với hơn 10 ngàn lượt người tham gia. Đồng thời, tổ chức hàng ngàn ca trực canh gác 24/24 giờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và an ninh trật tự tại Hội chợ triển lãm thương mại OCOP Gia Lai 2020.

Cũng trong tuần đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm, cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ 8 đối tượng phạm pháp hình sự, truy nã; phát hiện, xử lý 11 vụ với 23 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an các địa phương vận động, thu hồi 22 khẩu súng tự chế, 27 khẩu súng bắn đạn hơi cồn, 6 công cụ hỗ trợ, 31 vũ khí thô sơ các loại. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 2.271 trường hợp vi phạm.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh sẽ chủ động dự báo, đánh giá tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, lãnh đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân trong công tác phòng-chống tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Quân sự, Biên phòng bảo đảm an ninh biên giới, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân.

Công an tỉnh và các địa phương chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà mòn”. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội; giải quyết ngay tại cơ sở các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm lợi dụng “tín dụng đen”, tội phạm tham nhũng, buôn bán hàng cấm… gắn với thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2021, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá PHẠM HỮU TRƯỜNG- Phó Giám đốc Công an tỉnh