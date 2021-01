Công an Gia Lai chủ động tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự

(GLO)- Lời Tòa soạn: Cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đang nỗ lực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021. Trong bối cảnh ấy, Công an tỉnh đang triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

*P.V: Xin Thiếu tướng cho biết, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ những biện pháp cụ thể nào để giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn?

Thiếu tướng Rah Lan Lâm. Ảnh: Lê Văn Ngọc - Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Thông thường, càng gần tới thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp hơn. Đặc biệt, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Để chủ động đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương mở đợt cao điểm đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh. Tập trung tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các sở, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả đợt cao điểm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường lực lượng bám địa bàn, quyết tâm triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm cộm cán; kéo giảm tội phạm hình sự; giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cháy nổ... bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa-xã hội và hoạt động vui Xuân, đón Tết của người dân.

*P.V: Được biết, lực lượng của Công an toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15-12-2020. Vậy, trong khoảng thời gian vừa qua, Công an tỉnh đã đạt được những thành tích nổi bật nào?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Qua 1 tháng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế-xã hội trên địa bàn, lập nhiều thành tích nổi bật ngay những ngày đầu ra quân.

Cụ thể, tội phạm hình sự giảm hơn 38% về số vụ, làm rõ 93 đối tượng, bắt, xử lý 61 đối tượng. Các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và dư luận quan tâm được khẩn trương truy xét làm rõ. Các đơn vị đã triệt phá 10 điểm cờ bạc, mại dâm; bắt, vận động đầu thú 13 đối tượng truy nã.

Đặc biệt, lực lượng Công an đã trấn áp quyết liệt tội phạm và tệ nạn ma túy. Cụ thể: bắt 21 vụ/26 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý 19 vụ/113 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 7,43 gram heroin, 13,08 gram ma túy dạng khay, 3,71 gram thuốc lắc và 23,65 gram ma túy đá; đưa 18 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện tỉnh.

Đặc biệt, mới đây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán karaoke King (số 65 Nguyễn Tất Thành, tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Tại đây, lực lượng Công an đã bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý 38 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm đạt nhiều kết quả tích cực. Công an các địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện 80 vụ, làm rõ 75 đối tượng, thu giữ 36 m3 gỗ, 9.304 gói thuốc lá, 1.325 kg pháo, 129 kg động vật.

Theo đó, Công an huyện Đức Cơ bắt 6 vụ và thu giữ gần 600 kg pháo nổ; Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt giữ 1 đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển 9.000 gói thuốc lá điếu ngoại... Ngoài ra, tình hình tai nạn giao thông giảm 3 chỉ số (giảm 51,9% số vụ, 28,6% số người chết và 58,5% số người bị thương).

Cùng với đó, Công an đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 134 lượt tổ dân phố, thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức tuyên truyền bằng xe loa 453 lượt; phát 89 bản tin và 2.245 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn.

Với thành tích những ngày đầu ra quân, Công an tỉnh được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương khen thưởng, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng để Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021 ngay từ đầu năm.

*P.V: Để đảm bảo người dân đón Tết Nguyên đán yên vui cũng như bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt như thế nào, thưa Thiếu tướng?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Theo dự báo, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đối tượng phản động sẽ tăng cường chống phá về mọi mặt. Để chủ động trước mọi tình huống, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các phương án, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ; tăng cường lực lượng bám địa bàn quản lý, răn đe các loại đối tượng, không để đối tượng lợi dụng chống phá, xảy ra biểu tình, bạo loạn, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự gắn với đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh sẽ tập trung vào các vấn đề như: tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để hoạt động lừa đảo, chống phá; tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… được dự đoán sẽ gia tăng dịp cuối năm; tội phạm buôn bán hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ trong khoảng thời gian cận Tết; kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông.

LÊ VĂN NGỌC (thực hiện)