Công an Đak Đoa tăng cường tuần tra ngăn ngừa tội phạm

(GLO)- Thượng tá Krung Dăm Vực-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết: “Để đạt hiệu quả cao trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, bên cạnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi tăng cường tuần tra địa bàn vào ban đêm nhằm huy động các lực lượng, nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Việc đồng loạt ra quân tuần tra hàng đêm tạo khí thế tấn công, trấn áp tội phạm rất lớn, có tác dụng ngăn ngừa, răn đe các đối tượng manh động, hoạt động phạm tội trên địa bàn".

Lúc 2 giờ ngày 13-1, tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa), nhiệt độ ngoài trời xuống còn 8-9 độ C. Rét cắt da thịt nhưng tổ tuần tra của Công an xã vẫn lặng lẽ đi dọc các tuyến đường. Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại địa bàn thôn 1, tổ tuần tra phát hiện 1 phụ nữ mặc áo khoác trùm kín đầu đi xe máy, chở theo giỏ bầu bí có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại trụ sở Công an xã, P. (SN 1989, trú tại làng Weh, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) khai vừa cắt trộm 11 quả bầu, 7 quả bí ở khu vực rẫy thuộc thôn 1 đem đi tiêu thụ thì bị tổ tuần tra phát hiện, bắt giữ. Đây là lần thứ 2 P. đến trộm cắp ở khu vực này.

Đây là một trong những vụ việc được Công an xã Nam Yang phát hiện trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn. Trước đó, vào 22 giờ ngày 31-12-2020, trên đường tuần tra, lực lượng Công an xã bắt quả tang đối tượng Thâm (SN 1994) và Alin (SN 2002, cùng trú tại làng Thung Dôr, xã An Phú, TP. Pleiku) đang chở trộm cà phê của gia đình anh T.V.D. (thôn 1, xã Nam Yang). Các đối tượng đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) tiếp tục điều tra mở rộng. Ngoài ra, qua tuần tra đêm, Công an xã còn bắt quả tang 3 đối tượng là thanh-thiếu niên ở địa bàn khác đến xã Nam Yang trộm cắp vặt.

Một tổ tuần tra của Công an xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) trước giờ xuất phát. Ảnh: Thúy Trinh

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, UBND xã Nam Yang chỉ đạo các đoàn thể phối hợp lực lượng Công an đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, chú trọng tuần tra địa bàn vào ban đêm.

Thượng úy Đỗ Văn Ba-Trưởng Công an xã Nam Yang-cho biết: “Tổ tuần tra gồm lực lượng Công an, dân quân và thành viên tổ tự quản về an ninh trật tự ở các thôn, làng. Chúng tôi thường chia làm 2 ca, tuần tra khép kín địa bàn từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Hiện đang là mùa thu hoạch hồ tiêu, cà phê nên một số hộ dân phơi nông sản ở sân nhà hoặc trên đường mà không có người trông coi. Bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân bảo quản tài sản của mình, việc thường xuyên tuần tra ban đêm sẽ góp phần ngăn ngừa nạn trộm cắp nông sản”.

Từ ngày 15-12-2020 đến 13-1-2021, Công an huyện tiến hành gọi hỏi răn đe hàng trăm đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, đồng thời đấu tranh làm rõ 10 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn với 12 đối tượng, trong đó có 6 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ giết người...

