Chư Prông quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Chư Prông đã tóm gọn nhiều đối tượng có hành vi phạm tội nguy hiểm.

Trung tá Siu Kiên-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông-cho hay: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Chư Prông đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lực lượng nghiệp vụ cũng như Công an các xã, thị trấn.

Chỉ trong thời gian từ ngày 15-12-2020 đến nay, Công an huyện đã bắt giữ 4 đối tượng trốn lệnh truy nã. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Chư Prông là đơn vị bắt được nhiều đối tượng truy nã nhất trong toàn tỉnh. Trong số này có đối tượng có 2 lệnh truy nã nguy hiểm là Trần Văn Dũng (SN 1984, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak) về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Khi bị truy bắt, Dũng đã lẩn trốn qua nhiều địa phương khác nhau. Sáng 21-12-2020, Dũng vừa đến thuê 1 nhà nghỉ trên địa bàn huyện Chư Prông thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ. Ngoài ra, 1 đối tượng khác là Bùi Văn Thắng (SN 1987, trú tại xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Chư Prông phát lệnh truy nã từ năm 2018 về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 24-12-2020, đối tượng vừa trở về địa phương lập tức bị bắt giữ. Đối tượng Dũng có 2 lệnh truy nã đã bị bắt giữ. Ảnh: Lê Gia

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Qua xâu chuỗi các vụ mất trộm, Công an huyện phát hiện thủ phạm là 1 nhóm thanh-thiếu niên bỏ học sớm, thường xuyên chơi bời lêu lổng. Nhóm này do Trịnh Xuân Pháp (SN 2000, trú tại thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) là đối tượng nghiện ma túy đá cầm đầu. Các đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân, các ngôi nhà đang xây, trường học… lơi lỏng trong quản lý tài sản để trộm cắp xe máy, điện thoại, máy khoan, bình ắc quy, sơn nhà…

Công an huyện Chư Prông trả xe máy bị mất cho chị Nguyễn Thị Bích Biệt (thị trấn Chư Prông). Ảnh: Lê Gia

Trung tá Siu Kiên-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông: “Công an huyện tiếp tục tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm dự báo có thể xảy ra vào cuối năm như trộm cắp tài sản, buôn bán và vận chuyển pháo nổ và đặc biệt là cưỡng đoạt tài sản liên quan đến người dân mua bán dưa hấu trên các xã biên giới. Chỉ đạo lực lượng Công an ở cơ sở tuyên truyền đến người dân bán dưa, các thương lái thu mua dưa và tiến hành răn đe các đối tượng có biểu hiện lợi dụng các hình thức bốc vác, cò dưa để trục lợi”.

Trung tá Đặng Công Định-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Chư Prông) thông tin: “Pháp đã lôi kéo theo nhiều thanh-thiếu niên dưới 18 tuổi thậm chí dưới 16 để tạo thành một nhóm trộm cắp. Do đó, sau khi bắt giữ Pháp vào ngày 18-12-2020, nhóm này đang được đơn vị đấu tranh bóc gỡ đưa ra xử lý trước pháp luật”. Cũng theo Trung tá Định, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Pháp và mở rộng đấu tranh với nhiều đối tượng liên quan.

Trong đợt cao điểm này, Công an huyện Chư Prông cũng đã trao trả tài sản bị mất trộm là 2 chiếc xe máy cho anh Đinh Văn Chung và chị Nguyễn Thị Bích Biệt (cùng trú tại thị trấn Chư Prông). Đây là 2 chiếc xe máy do đối tượng Bùi Văn Hoàng (SN 1996, trú tại thôn An Hòa, xã Ia Drăng) lấy trộm vào tháng 10 và 11-2020. Sau khi bắt giữ Hoàng, Công an huyện Chư Prông đã tiến hành truy xét và thu hồi 2 chiếc xe máy. Chị Biệt cho biết: “Khi bị mất xe máy, gia đình tôi lo lắng. Nghe tin Công an huyện đã tìm được chiếc xe, tôi mừng lắm”.

LÊ GIA