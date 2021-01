Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty phá 3 ha rừng

(GLO)- Sáng 7-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng với Lê Hoàng Phúc (SN 1954, trú tại phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về hành vi hủy hoại rừng. Bước đầu xác định, Phúc là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nông-Lâm sản Phúc Phong Gia Lai (Công ty Phúc Phong).





Dù chưa được giao đất nhưng Công ty Phúc Phong đã phá 3 ha rừng cho dự án trồng rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Năm 2017, Công ty Phúc Phong đã có đề nghị UBND tỉnh Gia Lai cho thuê 859 ha đất tại Tiểu khu 1395 và 1369 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Sông Ba để trồng rừng. Tuy nhiên, khi UBND tỉnh vẫn chưa quyết định giao đất thì Công ty Phúc Phong đã có hành vi hủy hoại rừng.



Cụ thể, tháng 11-2018, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa phối hợp cùng Ban QLRPH Nam Sông Ba phát hiện 3 ha rừng ở lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 1396 địa giới hành chính xã Chư Đrăng thuộc lâm phần Ban QLRPH Nam Sông Ba bị phá trắng. Hiện trạng rừng bị phá thuộc loại rừng sản xuất, rừng gỗ tự nhiên đang phục hồi, đường kính trung bình cây bị chặt hạ từ 8-38 cm, ngọn cao 3-12m với nhiều chủng loại gỗ như: căm xe, bằng lăng, cà chít, trám, thành ngạnh.



Liên quan đến vụ án này, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Krông Pa thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đã khởi tố bị can 2 nhân viên của Công ty Phúc Phong về hành vi hủy hoại rừng là Lục Văn Khoa (SN 1970) và Lê Văn Tuyển (SN 1987) cùng trú tại thôn Trường Hà, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak.



VĂN NGỌC