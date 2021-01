Bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp ​

Khám xét trên người đối tượng Lường Văn Bến, lực lượng chức năng thu giữ 20 gói nylon màu xanh bên trong chứa 4.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.



Đối tượng Lường Văn Bến và tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)



Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) phối hợp với các lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào tỉnh Điện Biên tiêu thụ, bắt giữ 1 đối tượng, thu 4.000 viên ma túy tổng hợp.



Vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 23/1, tại khu vực bản Xẻ, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Huổi Puốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lường Văn Bến (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại bản Na Há, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Khi bị phát hiện, đối tượng Lường Văn Bến đã chống trả quyết liệt, bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.



Khám xét trên người đối tượng Lường Văn Bến, lực lượng chức năng thu giữ 20 gói nylon màu xanh bên trong chứa 4.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan.



Tại cơ quan công an, đối tượng Lường Văn Bến khai nhận 4.000 viên nén trên là ma túy tổng hợp và Bến đã mua số ma túy tổng hợp này tại Lào. Trong quá trình Bến vận chuyển số ma túy trên vào nội địa tỉnh Điện Biên để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Theo Xuân Tiến-Trường Long (TTXVN/Vietnam+)