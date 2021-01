Bắt nữ quái nhiều tiền án, vừa ra tù đã cùng bạn nghiện đi trộm cắp

Vừa ra tù, nữ quái Nguyễn Thị Mỹ Linh đã cấu kết với bạn nghiện nhỏ tuổi cùng sử dụng ma túy và trộm cắp.





Linh bị bắt giữ - ẢNH: VĂN TIẾN





Ngày 7.1, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nữ quái Nguyễn Thị Mỹ Linh (43 tuổi, ngụ tổ 10, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) và Phùng Văn Tới (34 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để làm rõ vụ trộm cắp tài sản.



Trước đó, ông T.Q.V (77 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) đến công an trình báo bị mất gần 20 triệu đồng tiền dưỡng già. Đây là số tiền ông giấu kỹ trong tủ ở phòng ngủ tầng 2.



Qua rà soát các mối quan hệ với nạn nhân, Công an Q.Cẩm Lệ triệu tập Nguyễn Thị Mỹ Linh và Phùng Văn Tới lên làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đều dương tính với ma túy.



Ban đầu, Linh và Tới quanh co, chối tội, tuy nhiên, qua đấu tranh, cả hai đã thừa nhận ngày 23.12.2020, Linh chờ Tới chở đến nhà ông V chơi. Linh dặn Tới đánh lạc hướng để Linh lên phòng ngủ, lục tìm chìa khóa trong túi áo và trộm gần 20 triệu đồng.



Nữ quái Nguyễn Thị Mỹ Linh có nhiều tiền án tiền sự trộm cắp. Mới đây nhất, năm 2018. Linh bị TAND Q.Cẩm Lệ tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 5.2020. Nữ quái này cấu kết với bạn nghiện là Phùng Văn Tới để cùng sử dụng ma túy và đi trộm cắp. Cả hai nhiều lần bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo VĂN TIẾN (thanhnien)