Bắt nhóm đối tượng thực hiện 31 vụ lừa đảo ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ

Chiều 15/1, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện 31 vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.



Trước đó, ngày 12/1, Công an thành phố Tuy Hòa tiếp nhận tin báo về nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa.



Qua điều tra, đến 23 giờ cùng ngày, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Lịch Sinh (sinh năm 1988), Võ Văn Cẩm (sinh năm 1987) cùng trú tại thôn Hòa Bình Bắc, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; đồng thời tạm giữ xe ô tô 51C-321.42 cùng một số điện thoại di động, bếp ga, nhẫn vàng.



Theo cơ quan điều tra, hành vi của nhóm đối tượng này là sử dụng xe ôtô trên đến các khu đông dân cư, trường học để lừa đảo.



Khi chọn được đối tượng để thực hiện hành vi, nhóm đối tượng này đóng giả làm nhân viên giao hàng, bị hỏng xe, nhờ bị hại mang gói hàng đến một địa chỉ cụ thể để giao, nhận tiền từ khách và hứa sẽ trả tiền công cho bị hại.



Để tạo lòng tin cho bị hại, nhóm đối tượng còn đưa chìa khóa xe ôtô cho bị hại để làm tin, đồng thời yêu cầu bị hại gửi lại tiền hoặc tài sản có giá trị cho nhóm đối tượng giữ, sau khi giao nhận hàng xong sẽ trả lại cho bị hại.



Với thủ đoạn trên, trong chiều 11/1, sáng 12/1, nhóm đối tượng đã nhờ hai người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đi giao hàng và giữ lại điện thoại di động của các bị hại. Tuy nhiên, sau khi bị hại đi giao hàng, nhóm đối tượng này đã lấy đi điện thoại di động lên xe tẩu thoát.



Qua đấu tranh, mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, với thủ đoạn tương tự, các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 31 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, lấy được một laptop, 19 điện thoại di động, hai nhẫn vàng và hơn 26 triệu đồng.



Công an thành phố Tuy Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

