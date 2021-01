Bắt giữ đối tượng đâm con ruột tử vong ở Quảng Ngãi

Ngày 3-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã bắt được đối tượng đâm con ruột tử vong.





Sáng ngày 3-1, lực lượng Cảnh sát điều tra, Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Công an huyện Ba Tơ, Công an huyện Tư Nghĩa phối hợp bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tùng (sinh 1974, thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) trong vụ sát hại con trai ruột.





Đối tượng Phạm Văn Tùng tại cơ quan điều tra

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-1, trực ban Công an huyện Tư Nghĩa nhận được tin báo vụ việc Phạm Văn Tùng dùng dao đâm con ruột là Phạm Hoàng Hải (sinh 1995, thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) dẫn đến tử vong.



Sau khi ông Tùng đi đám cưới của một gia đình ở cùng thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, xe ông Tùng hết xăng nên đã gọi điện thoại cho con trai là Phạm Hoàng Hải mua xăng nhưng Hải không đi.



Khi về đến nhà, giữa hai cha con đã xảy ra cãi vã. Hải dùng cây sắt đánh vào đầu ông Tùng, ông Tùng chạy xuống nhà bếp lấy dao đâm Hải bị thương. Lúc này, Hải chạy ra đến đường bê tông thì bị ngã, người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng Hải đã tử vong trên đường đến bệnh viện.



Sau khi gây án, ngay trong đêm, ông Tùng đã trốn khỏi nhà bằng xe máy. Sáng ngày 3-1, khi đang trên đường trốn chạy qua thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Theo NGUYỄN TRANG (SGGPO)